Beach volley, Elite16 Cape Town: partenza convincente per Gottardi-Orsi Toth, Scampoli-Bianchi in cerca di riscatto

Buona partenza per l’Italia femminile nel torneo Elite16 di Cape Town, ultima tappa del Beach Pro Tour prima delle Finals. Nella giornata odierna si è disputato il debutto nel main draw per entrambe le coppie azzurre, con esiti opposti ma prestazioni che lasciano intravedere ottime prospettive in vista del prosieguo della fase a gironi.

Nel Girone B, Gottardi e Orsi Toth hanno aperto il loro cammino con una vittoria sofferta ma meritata contro le statunitensi Kan/Sours, superate al tie-break 2-1 (21-17, 16-21, 19-17). Una partita di grande equilibrio, in cui le azzurre hanno mostrato solidità mentale nei momenti decisivi e capacità di reagire ai break avversari. Il servizio di Gottardi e la continuità di Orsi Toth hanno fatto la differenza nel set conclusivo, chiuso ai vantaggi, regalando alle italiane il primo successo nel torneo.

Domani, alle 13.00, le campionesse azzurre torneranno in campo per la sfida che vale il primo posto del girone contro le ceche Svozilova/Stochlova, anch’esse vittoriose all’esordio (2-0 sulle brasiliane Hegeile/Vitoria). Un confronto di vertice che mette in palio un posto diretto nel round of 12 e un’importante iniezione di fiducia in vista della fase a eliminazione diretta.

Diversa la giornata per Scampoli e Bianchi, sconfitte nel match inaugurale del Girone A dalle lituane Paulikiene/Raupelyte per 0-2 (15-21, 17-21). Una partita in salita fin dai primi scambi, con le avversarie più efficaci al servizio e incisive in difesa. Le italiane hanno provato a rientrare in entrambi i parziali ma non sono riuscite a invertire l’inerzia del match.

Domani alle 12:00, Scampoli e Bianchi affronteranno le norvegesi Pavlova/Helland-Hansen nella finale per il terzo posto del girone, sfida che può valere la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta e rappresenta quindi un appuntamento da non fallire per restare in corsa nel torneo. Nel complesso, la prima giornata del main draw ha confermato l’altissimo livello tecnico dell’appuntamento sudafricano, con le coppie più quotate già protagoniste di incontri equilibrati e ricchi di scambi spettacolari.

TORNEO MASCHILE

Qualificazione primo turno: Semerad/Stocek CZE [5] – Krafft/Krafft NAM [12] 2-0 (21-10, 21-17)

Bercik, J./Bercik, V. CZE [13] – Hajós/Stréli HUN [4] 0-2 (16-21, 10-21)

Brewster/Ierna USA [3] – Jack/Chiswaniso BOT [14] 2-0 (21-12, 21-14)

Reinhardt/Sowa GER [11] – Lorenz/Rietschel GER [6] 0-2 (15-21, 17-21)

Seidl, R./Sponer AUT [7] – Breer/Flückiger SUI [10] 2-0 (21-13, 21-19)

Lekomola/Toka LES [15] – Horst/Pristauz AUT [2] 0-2 (3-21, 4-21)

Chouikh/Gardoque FRA [1] – Danilo/Valaitham RSA [16] 2-0 (21-7, 21-15)

Bialokoz/Batrane ENG [9] – Dumek/Westphal CZE [8] 2-0 (21-16, 21-15)

Gironi. Pool A

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

Arthur/Adrielson BRA [12] [Q] – Mondlane/Mungoi MOZ [13] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Arthur/Adrielson BRA [12] [Q] 2-0 (26-24, 21-7)

Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] – Mondlane/Mungoi MOZ [13] [Q] 0-2 (24-26, 18-21)

Pool B

Evandro/Arthur Lanci BRA [2] – Seidl, R./Sponer AUT [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Pfretzschner, L./Winter GER [11] [Q] – Trousil/Sedlak CZE [14] [Q] 0-2 (15-21, 17-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA [2] – Trousil/Sedlak CZE [14] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 14-16)

Seidl, R./Sponer AUT [23] [Q] – Pfretzschner, L./Winter GER [11] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Pool C

van de Velde/Brouwer NED [3] – Lorenz/Rietschel GER [22] [Q] 1-2 (21-11, 19-21, 12-15)

Harrison/Caldwell USA [10] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] 0-2 (12-21, 20-22)

Lorenz/Rietschel GER [22] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] 2-1 (18-21, 21-18, 15-10)

van de Velde/Brouwer NED [3] – Harrison/Caldwell USA [10] [Q] 2-0 (21-14, 21-10)

Pool D

Ehlers/Wickler GER [4] – Semerad/Stocek CZE [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-5)

Vinicius/Heitor BRA [9] [Q] – Kemoloile/Mndingi RSA [16] 2-0 (21-13, 21-11)

Ehlers/Wickler GER [4] – Vinicius/Heitor BRA [9] [Q] 2-0 (21-16, 23-21)

Semerad/Stocek CZE [21] [Q] – Kemoloile/Mndingi RSA [16] 2-0 (21-16, 21-10)

Pool E

Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Hajós/Stréli HUN [20] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Chouikh/Gardoque FRA [17] [Q] 2-1 (16-21, 21-16, 21-19)

Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Mol, H./Berntsen NOR [8] 0-2 (19-21, 12-21)

Hajós/Stréli HUN [20] [Q] – Chouikh/Gardoque FRA [17] [Q] 1-2 (21-19, 20-22, 8-15)

Pool F

Berger T./Hammarberg AUT [6] – Brewster/Ierna USA [19] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Henning/Wüst GER [7] – Horst/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (15-21, 20-22)

Berger T./Hammarberg AUT [6] – Horst/Pristauz AUT [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Brewster/Ierna USA [19] [Q] – Henning/Wüst GER [7] 2-0 (25-23, 23-21)

Round of 18: Vinicius/Heitor BRA [9] [Q] – Chouikh/Gardoque FRA [17] [Q] – ore 15:00

Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] – Mondlane/Mungoi MOZ [13] [Q] – ore 15:00

Evandro/Arthur Lanci BRA [2] – Brewster/Ierna USA [19] [Q] – ore 16:00

Arthur/Adrielson BRA [12] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [3] – ore 16:00

Horst/Pristauz AUT [18] [Q] – Pfretzschner, L./Winter GER [11] [Q] – ore 17:00

Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Semerad/Stocek CZE [21] [Q] – ore 17:00

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni primo turno: Stam/Schoon NED [1] – Bye

Ievute/Kliokmanaite LTU [9] – Javornik/Lovsin, T. SLO [8] 2-0 (21-13, 21-18)

Van Gunst/Ferch USA [5] – Riko/Take JPN [12] 2-0 (21-17, 21-13)

Webber/Wenhold RSA [13] – Vanessa/Mucheza MOZ [4] 0-2 (13-21, 14-21)

Pavlova/Helland-Hansen NOR [11] – Shiba/Reika JPN [6] 2-0 (21-17, 21-16)

Villám/Kun HUN [7] – Kan/Sours USA [10] 0-2 (18-21, 15-21)

Pierangeli/Sittig RSA [15] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] 0-2 (5-21, 3-21)

Hollas, H./Remmelg EST [3] – Frederiksen/Williams RSA [14] 2-0 (21-8, 21-12)

Gironi. Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 15-11)

Scampoli/Bianchi ITA [12] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 0-2 (15-21, 17-21)

24-Oct – 12:00 Thamela/Victoria BRA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

24-Oct – 12:00 Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [12]

Pool B

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Kan/Sours USA [23] [Q] 2-1 (21-17, 16-21, 19-17)

Svozilova/Stochlova CZE [11] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [14] [Q] 2-0 (21-11, 22-20)

24-Oct – 13:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Svozilova/Stochlova CZE [11] [Q]

24-Oct – 13:00 Kan/Sours USA [23] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [14] [Q]

Pool C

Müller/Tillmann GER [3] – Ievute/Kliokmanaite LTU [22] [Q] 2-1 (21-19, 20-22, 15-7)

Klinger D./Klinger R. AUT [10] – Kylie/Maixnerova CZE [15] [Q] 2-0 (21-16, 21-9)

24-Oct – 10:00 Müller/Tillmann GER [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [10]

24-Oct – 10:00 Ievute/Kliokmanaite LTU [22] [Q] – Kylie/Maixnerova CZE [15] [Q]

Pool D

Anouk/Zoé SUI [4] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] 2-1 (21-16, 24-26, 15-7)

Quiggle/Loreen USA [9] [Q] – Tatiana/Kinsey RSA [16] 2-0 (21-6, 21-6)

24-Oct – 14:00 Anouk/Zoé SUI [4] – Quiggle/Loreen USA [9] [Q]

24-Oct – 14:00 Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] – Tatiana/Kinsey RSA [16]

Pool E

Tina/Anastasija LAT [5] – Vanessa/Mucheza MOZ [20] [Q] 2-0 (21-10, 21-8)

Vieira/Chamereau FRA [8] – Stam/Schoon NED [17] [Q] 0-2 (14-21, 18-21)

24-Oct – 11:00 Tina/Anastasija LAT [5] – Stam/Schoon NED [17] [Q]

24-Oct – 11:00 Vanessa/Mucheza MOZ [20] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [8]

Pool F

Bock/Lippmann GER [6] – Hollas/Remmelg EST [19] [Q] 2-1 (18-21, 21-17, 15-11)

Ittlinger/Grüne GER [7] – Dumbauskaite/Grudzinskaite LTU [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

24-Oct – 09:00 Bock/Lippmann GER [6] – Ittlinger/Grüne GER [7]

24-Oct – 09:00 Hollas/Remmelg EST [19] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite LTU [18] [Q]