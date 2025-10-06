Basket femminile, l’Italia verso le qualificazioni ai Mondiali: le fasce per il sorteggio e le sedi dei tornei

L’Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo agli Europei 2025 di basket femminile e si è così meritata il diritto di partecipare ai tornei di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il regolamento prevede che si disputino quattro gironi a Istanbul (Turchia), Lione (Francia), San Juan (Porto Rico) e Wuhan (Cina) tra l’11 e il 17 marzo. In ogni raggruppamento saranno presenti sei squadre, che si affronteranno in un tradizionale round robin: tutte le compagine affronteranno le altre, per cinque partite a testa.

A questi tornei parteciperanno anche Nazionali che hanno già guadagnato il pass per la rassegna iridata: la Germania (Paese che ospiterà i Mondiali), l’Australia, il Belgio, la Nigeria e gli USA (in qualità di Campioni Continentali). Chi si qualificherà ai Mondiali? Le prime tre classificate nei tre tornei in cui sarà presente un Campione Continentale (ne sarà presente solo uno per manifestazione, è uno dei paletti del sorteggio), le prime due classificate nel torneo in cui giocheranno un Campione Continentale e la Germania.

In ogni girone di qualificazione ci saranno due europee, almeno due team dall’America e da Asia/Oceania, in un torneo ci saranno due africane (esclusa la Nigeria). Turchia, Francia, Porto Rico e Cina giocheranno in casa. Quale sarà il destino dell’Italia? Le azzurre sono state inserite nella quarta fascia di sorteggio insieme a Corea del Sud, Turchia, Cechia.

Si pescherà un’avversaria per fascia: nella prima figurano USA, Australia, Francia e Cina; nella seconda spiccano Belgio, Spagna e Canada, mentre la Nigeria sarebbe gradita; nella terza fa paura la Germania, ma attenzione anche a Brasile, Giappone e Porto Rico; nella quinta le più temibili sono Ungheria e Nuova Zelanda, non spaventano Mali e Colombia; nella sesta spazio a Senegal, Argentina, Filippine e Sudan del Sud. Il sorteggio avrà luogo martedì 7 ottobre (ore 19.00) nel quartier generale della FIBA.

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2025

FASCIA 1: USA, Australia, Francia, Cina.

FASCIA 2: Belgio, Spagna, Canada, Nigeria.

FASCIA 3: Brasile, Giappone, Germania, Porto Rico.

FASCIA 4: Italia, Corea del Sud, Turchia, Cechia.

FASCIA 5: Mali, Colombia, Ungheria, Nuova Zelanda.

FASCIA 6: Senegal, Argentina, Filippine, Sudan del Sud.