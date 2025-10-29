Basket femminile, la Famila Schio cede alle turche del Galatasaray in Eurolega

La Famila Schio cede in casa alle turche del Galatasaray dell’ex Dorka Juhasz per 61-72 nella quarta giornata (girone B) per la prima fase dell’Eurolega di basket femminile 2026. Dopo una partita equilibrata per 35′ le turche hanno piazzato la zampata decisiva nei 5′ conclusivi, con le vicentine che non son riuscite a ricucire lo strappo incassando così il secondo ko stagionale mentre il Galatasaray rimane imbattuto nel gruppo B.

Maria Conde top scorer per la squadra campione d’Italia in carica con 12 punti, con 9 punti di Kitja Laksa e 7 equamente divisi tra Costanza Verona e Cecilia Zandalasini – 17 punti dell’ex Reyer Venezia Awak Kuier al pari di Kamiah Smalls, con 11 punti di Dorka Juhasz e altrettanti di Elizabeth Williams che hanno contribuito al blitz esterno del Galatasaray.

Partita punto a punto fin dalle prime battute (4-4), con il Galatasaray che riesce a mettere la freccia e un possesso pieno di vantaggio (6-9). Laksa accorcia nuovamente per le padrone di casa (10-11), con le turche che aumentano i giri del proprio motore e piazzano un mini-parziale di 6-0 grazie anche all’ex Juhasz per scappare a +7 (10-17). Giorgia Sottana e compagne provano a non demoralizzarsi, con la capitana che spara la tripla del -4 alla prima sirena (13-17).

Nel secondo quarto la sfida rimane in equilibrio, con nessuna delle due squadre che vuole mollare di un centimetro: Cecilia Zandalasini è perfetta dall’arco (20-21), con l’ex Reyer Venezia Awak Kuier che appoggia per il +3 (20-23). Dopo un lungo digiuno offensivo da parte delle due contendenti ancora Kuier da due per il +4 Galtasaray (22-26), con Zandalasini e Juhasz che fissano il punteggio sul 24-30 all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre col break micidiale di Schio di 9-0 firmato Conde-Shephard-Verona per il +3 (33-30), con Smalls e Erdogan che replicano con il contro-parziale turco per ritornare a +8 (33-41). Sale in cattedra Anete Steinberga per tenere la Famila a contatto (41-43), con Dorka Juhasz che deposita in fondo alla retina il pallone del 41-45 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva il Famila tenta di non perdere terreno e si affida ai canestri pesanti di Laksa (45-48), con Maria Conde perfetta dalla lunetta (48-51). Botta e risposta tra Costanza Verona e Awak Kuier dall’arco (55-60), con le scledensi che rosicchiano qualche punto a cronometro fermo (59-63). Piazzato di Juhasz per il +6 Galatasaray a -2’28” dalla sirena finale, con le turche che trovano l’allungo decisivo senza concedere diritto di replica a Schio: finisce 61-72 al PalaRomare, con la Famila che incassa il secondo ko stagionale in Eurolega.