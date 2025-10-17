ATP Almaty 2025: Medvedev avanza ancora, Michelsen in cerca di una finale fuori dagli USA

In archivio i quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, dove tra le tre teste di serie qualificatesi per le semifinali spunta James Duckworth. E questo con dispiacere di un Flavio Cobolli che non è apparso al massimo della forma contro il pur sempre valido australiano, il cui status di qualificato non rende effettivamente giustizia al suo reale livello e fa ulteriormente capire quanto sia sottile la linea della differenza in questo sport.

Per Duckworth, domani, ci sarà Daniil Medvedev. Il russo tiene vive le proprie residue, non certo alte speranze di arrivare alle ATP Finals di Torino battendo l’ungherese Fabian Marozsan: si tratta della sua sesta semifinale del 2025, anche se soltanto in un’occasione, a Halle, si è poi riuscito a spingere fino all’atto conclusivo.

Nell’altro lato di tabellone festeggia invece Corentin Moutet. Il francese schiva il sempre complesso pericolo rappresentato dal tedesco Jan-Lennard Struff, continuando così a vivere una seconda metà di 2025 molto felice. Ogni volta che ha raggiunto i quarti, e quest’anno sono quattro, si è infatti issato fino almeno in semifinale. Poi in finale ci è andato solo a Mallorca.

Moutet sfiderà l’americano Alex Michelsen, che riesce a spuntarla sul giapponese Shintaro Mochizuki nell’unico incontro finito al meglio dei tre set e non dei due. Terza volta in semifinale nella stagione per il ventunenne californiano allenato (anche) da Robby Ginepri: può arrivare alla prima finale fuori dal territorio americano della propria carriera.

RISULTATI ATP 250 ALMATY OGGI

Moutet (FRA) [8]-Struff (GER) 6-4 7-5

Michelsen (USA) [6]-Mochizuki (JPN) 6-3 3-6 6-2

Duckworth (AUS) [Q]-Cobolli (ITA) [3] 6-3 6-2

Medvedev [2]-Marozsan (HUN) 7-5 6-2