Asia D’Amato scherza: “Torneremo riso e pollo, stordite dal fuso”. Macchini: “Tutto colorato”

L’Italia è arrivata a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre si disputeranno i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata dedicata ad alcuni allenamenti per la nostra Nazionale, che spera di essere protagonista in questa rassegna iridata riservata esclusivamente agli individualisti e che non prevede le gare a squadre (ogni Paese potrà schierare quattro donne e sei uomini). Gli azzurri non conquistano una medaglia iridata dal 2021, quando sul podio salì anche Asia D’Amato.

La genovese tornerà a disputare i Mondiali proprio dopo quattro anni (a Kitakyushu si mise al collo l’argento al volteggio) ed è stata proprio lei a condurre le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali: “Piano piano ci adattiamo, cerchiamo di prendere i ritmi. È un ambiente diverso, il cibo è un po’ diverso, abbiamo dovuto adattarci, andiamo avanti a riso e pollo. Torneremo che saremo un riso e un pollo (scherza, n.d.r.). Fa molto caldo e con il fuso siamo un po’ stordite. Seguiteci, sarà una bella esperienza e fate il tifo per noi“.

Le ha fatto eco l’esordiente Emma Fioravanti: “L’allenamento è andato bene, gli attrezzi sono nuovi e dobbiamo adattarci, soprattutto al volteggio, ma è andata bene. Il fuso è di cinque ore avanti, ci dobbiamo ancora abituare“. Sul fronte maschile ha parlato Carlo Macchini, che insegue un grande risultato alla sbarra: “Abbiamo concluso la prima sessione indonesiana, ci appare tutto colorato. Sono contento, vediamo questi giorni“.

Soddisfatto anche Tommaso Brugnami, che punterà a sorprendere tra corpo libero e volteggio: “Sensazioni buone e positive“. Più dubbioso Edoardo De Rosa, che insegue la finale al cavallo con maniglie: “Oggi primo allenamento un po’ così domani sarà una giornata diversa e ci aggiorneremo dopo la prova podio“.