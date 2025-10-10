Aryna Sabalenka fa il regalo a Jasmine Paolini! Rybakina fuori a Wuhan, azzurra in buona posizione per le Finals

Nel secondo dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Wuhan, in Cina, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, ha eliminato la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 8, con un duplice 6-3, maturato in un’ora e 26 minuti di gioco, e domani nel penultimo atto se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, numero 6 del seeding.

Per effetto di questo risultato, nella peggiore delle ipotesi, ovvero in caso di sconfitta odierna contro la polacca Iga Swiatek, Jasmine Paolini lascerà Wuhan all’ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il piazzamento è fondamentale perché assegna l’ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals. L’azzurra, dunque, nel corso del torneo di Wuhan ha griffato il sorpasso nella Race sulla kazaka, seppur per soli 43 punti.

Il match si decide a cavallo tra primo e secondo set, quando la bielorussa inanella cinque game consecutivi e ben sette su otto complessivi, portandosi dal 3-3 del primo set al 6-3 2-0 e poi sul 6-3 4-1 con doppio break di margine sulla kazaka nella seconda frazione. La bielorussa, infatti, nella seconda parte della prima partita trova il break a trenta nell’ottavo gioco e poi chiude sul 6-3 in 43 minuti.

Nel secondo set, invece, la bielorussa trova un primo break a trenta nel game d’apertura e poi un secondo ai vantaggi del quinto. Sussulto della kazaka, che recupera uno dei due break di ritardo e poi accorcia fino al 3-4, procurandosi poi sul 30-40 dell’ottavo game anche il break point per il 4-4. Sabalenka, però, si salva ai vantaggi e poi chiude i conti togliendo ancora la battuta all’avversaria con il 6-3 in 43 minuti.

Le statistiche sorridono inevitabilmente alla bielorussa, che vince 66 punti contro i 50 della kazaka, sfruttando 4 delle 5 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 3 concesse all’avversaria. La numero 1 del mondo, nonostante 5 doppi falli, fa meglio di Rybakina, alla quale invece non bastano 6 ace, sia con la prima (79%-68%) che con la seconda (48%-32%).