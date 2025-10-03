A che ora Valencia-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, canale tv, streaming

Dopo l’esordio vincente contro il Real Madrid, nuova appuntamento in salsa spagnola per la Virtus Bologna. La squadra di Ivanovic sarà di scena infatti in casa del Valencia per cercare il secondo successo consecutivo in campo europeo. Vero che si è all’inizio della stagione, ma questo potrebbe anche già essere uno scontro tra due squadre che possono lottare per un piazzamento al Play-In e quindi più avanti una vittoria potrebbe pesare.

LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.30

Bologna ha dato sicuramente una bella impressione contro il Real Madrid, guidata subito da un Carsen Edwards che ha già preso le chiavi della Virtus. Ottimo anche l’impatto di Saliou Niang, oltre all’esperienza di Luca Vildoza. Servirà comunque la miglior Virtus, anche perchè nella stagione passata qualche volta Bologna si è un po’ persa lontana dal pubblico amico.

Un buon avvio anche per il Valencia, che ha superato di misura i francesi Asvel Villeurbanne con un ottimo Darius Thompson. Il play della Nazionale è stato il miglior marcatore con 15 punti e sarà ancora probabilmente la punta di diamante della formazione spagnola.

Il match Valencia-Virtus Bologna, valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

