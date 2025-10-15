A che ora Roma-Barcellona oggi, Champions League calcio femminile 2026: programma, tv, streaming

Una sfida per diventare grandi, al di là del risultato. Oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 21:00 si gioca Roma-Barcellona, seconda match valido per la fase a girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Partita dai contorni proibitivi quella che si consumerà al Tre Fontane, dove le padrone di casa dovranno essere brave a tenere botta fronteggiando una delle corazzate più attrezzate dell’intera competizione.

Le giallorosse sono reduci dalla bruttissima batosta avuta nella sfida inaugurale contro il Real Madrid, dove hanno dovuto cedere il passo alle avversarie con il rotondo risultato di 6-2. Le blaugrana (al comando nella Liga) invece nel primo confronto europeo hanno letteralmente strapazzato il Bayern Monaco, passando tra le mura amiche con un roboante 7-1. Ricordiamo che le catalane vantano tra le loro fila la fuoriclasse Atiana Bonmatì, pallone d’oro nel 2023, nel 2024 e nel 2025.

Ma guai ad avere paura. In situazioni con uno squilibrio così evidente, le ragazze di Luca Rossettini non dovranno commettere l’errore di affrontare un vìs-a-vìs inutilmente conservativo. L’occasione deve essere invece propizia per cercare di imporre il proprio gioco e vedersela a viso aperto, a costo di correre qualche rischio in più.

La partita tra Roma e Barcellona, valida per la seconda giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 21:00) allo Stadio Tre Fontane di Roma. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+.

