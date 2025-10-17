A che ora ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming

Doppio appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 questa settimana e per la Virtus Olidata Bologna impegno esterno in Francia, dove gli emiliani affronteranno oggi il Villeurbanne. Bologna che arriva dalla bella vittoria contro il Monaco due giorni fa, ma anche dallo shock per l’arresto di Luca Vildoza proprio dopo la partita di mercoledì sera.

Il successo contro i francesi ha rilanciato la squadra di Ivanovic dopo due sconfitte in Eurolega e ora gli emiliani hanno uno score di 2 vinte e 2 perse. Ma, come detto, a tenere banco nelle ultime ore è stato il fatto di cronaca che ha coinvolto Vildoza, arrestato proprio mercoledì sera per aggressione al personale di un’ambulanza. Rimesso in libertà, il giocatore è aggregato alla squadra in attesa di ulteriori indagini, ma sicuramente il fatto ha scosso lo spogliatoio delle V-Nere.

Palla a due che verrà alzata all’Astroballe questa sera, venerdì 17 ottobre, alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida della Virtus Bologna.

Venerdì 17 ottobre

Ore 20:00 ASVEL Villeurbanne – Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

