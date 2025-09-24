WEC: Cadillac con fiducia in Asia: “Stiamo migliorando sempre di più”

Cadillac Hertz Team JOTA insegue in Giappone il secondo posto nella classifica costruttori con 4 punti di ritardo da Porsche al termine della Lone Star Le Mans. Il marchio americano torna in azione al Fuji dopo la pole ottenuta lo scorso anno con l’auto n. 2 di Alex Lynn.

Il britannico, in azione quest’anno con la V-Series.R n. 12 che ha vinto la 6h San Paolo con Norman Nato e Will Stevens, si colloca a sette punti dal terzo posto nella classifica, attualmente occupato dalla Porsche n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor.

Ricordiamo che Cadillac e Porsche sono ancora pienamente in lotta per il Mondiale piloti, controllato attualmente dalla Ferrari n. 51 ufficiale davanti alla 499p n. 83 AF Corse. Tra i costruttori invece Porsche e Cadillac si contendono il secondo posto alle spalle di Ferrari che potrebbe vincere il titolo già questo weekend.

Stevens ha dichiarato in una nota: “Lo scorso anno Lynn ha ottenuto la pole, cercheremo di fare lo stesso e di lottare con i migliori anche in gara. Stiamo migliorando sempre di più e cercheremo di lottare per i punti che siamo sempre riusciti a conquistare nonostante tutto”.

Ottimismo anche da parte di Earl Bamber (n. 38), vincitore con Jack Aitken e Fred Vesti settimana scorsa con Cadillac (Whelen Engineering) a Indianapolis nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. “La Cadillac è stata competitiva al Fuji l’anno scorso, purtroppo siamo stati rallentati da un contatto. Vogliamo confermare quanto di positivo realizzato nelle scorse settimane”.