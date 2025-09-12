Vuelta a España 2025, tappa di oggi Rueda-Guijuelo: orari, tv, percorso, favoriti. Arrivo per velocisti resistenti

Diciannovesima e terzultima tappa per la Vuelta a España 2025. Dopo la cronometro e in attesa dell’ultimo arrivo in salita, frazione sulla carta molto più tranquilla per il plotone. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.50

PERCORSO TAPPA DI OGGI VUELTA A ESPAÑA 2025

161,9 chilometri da percorrere con partenza da Rueda ed arrivo in quel di Guijuelo. L’altimetria è priva di GPM, dunque possibile che tornino in gioco i velocisti. Occhio però ad un finale molto tecnico: strappo da affrontare a dieci dall’arrivo, discesa velocissima e poi ultimi 2,3 chilometri al 3%.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Venerdì 12 Settembre – Diciannovesima tappa Rueda-Guijuelo (161.9 km)

Orario di partenza: 13:50

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Il finale sembra essere disegnato per Mads Pedersen. La pendenza nel tratto conclusivo è ideale per la potenza della volata del danese della Lidl-Trek. Proverà a sfidarlo Jasper Philipsen, anche se potrebbe far fatica negli ultimi metri. Occhio ad Ethan Vernon, Ben Turner ed Orluis Aular.