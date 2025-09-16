Volley, l’Italia incassa una brutta sconfitta dal Belgio ai Mondiali: qualificazione in bilico

L’Italia si è resa protagonista di due set sottotono, in cui è stata abulica, irriconoscibile, in balia degli avversari, inerme in fase offensiva, imprecisa in ricezione, sottotono a muro e spuntata al servizio. Sotto 2-0 contro un Belgio scatenato, impavido, perfetto in termini percentuale e capace di giocare a tutto campo, la nostra Nazionale ha avuto una reazione, con alcune sostituzioni messo in difficoltà i Red Dragons ed è riuscita a risalire la china, pareggiando i conti in maniera rocambolesca.

Nel tie-break decisivo, però, i Campioni del Mondo non sono riusciti a cambiare ritmo in maniera decisa, sono rimasti invischiati nel corpo a corpo con gli uomini di coach Emanuele Zanini e sul 13-13 sono incappati nel micidiale uno-due che ha regalato al Belgio una vittoria di lusso. L’Italia ha perso per 3-2 (25-23; 25-20; 22-25; 21-25; 15-13) ed è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2025 di volley maschile, dopo il successo ottenuto due giorni fa per 3-0 contro la modesta Algeria.

La classifica della Pool F è stata stravolta: Belgio al comando con 2 vittorie (5 punti), Italia seconda con un successo (4 punti), Ucraina terza con una vittoria (3 punti), Algeria al palo con zero punti. Nei fatti i Red Dragons hanno conquistato il primo posto nel girone, visto che non avranno particolari problemi a battere l’Algeria. Lo scontro diretto tra Italia e Ucraina, in programma giovedì 18 settembre (ore 15.30), sarà nei fatti una sfida da dentro o fuori: chi vince si qualifica agli ottavi insieme al Belgio, chi perde fa le valigie. Ricordiamo che ci si incrocerà con chi proverrà dal girone con Francia, Argentina e Finlandia: se l’Italia dovesse vincere incrocerà la prima di quel gruppo, che sarà con buona probabilità la vincente dello scontro diretto tra Galletti e Albiceleste.

Gli schiacciatori Mattia Bottolo (17 punti) e Alessandro Michieletto (16 punti) sono stati i migliori marcatori, staffetta tra gli opposti Yuri Romanò (8) e Kamil Rychlicki (11) e tra i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli. Al centro si sono alternati Simone Anzani (6), Giovanni Gargiulo (5) e Gianluca Galassi (4), Fabio Balaso il libero. Il Belgio è stato trascinato dal bomber Ferre Reggers (31 punti), in doppia cifra anche i martelli Sam Deroo (17) e Rotty (16).

LA CRONACA DI ITALIA-BELGIO

L’Italia parte bene nel primo set con un muro di Anzani e un ace di Romanò (5-3), poi l’errore di Reggers in diagonale permette di issarsi sul 6-3. Il Belgio recupera di forza sfruttando un errore di Romanò, un ace di Rotty e un contrattacco di Reggers (6-6). Sul 10-11 arriva l’allungo dei Red Dragons con due staffilate di Reggers e una pipe di Deroo (14-10), ma l’Italia è brava a rimanere in scia con Bottolo e Romanò (13-14). Michieletto sembra sbloccarsi (15-16), ma gli uomini di Zanini sembrano implacabili e si riportano sul +3 con il diagonale di Reggers e un ace di D’Heer (18-15). Sul 18-21 arriva un errore in battuta di Deroo e Michieletto piazza l’ace del 20-21, ma ancora una volta Reggers e Deroo trovano il break (21-23). Sul servizio lungo di Russo arrivano due set-point per il Belgio, Bottolo annulla il primo ma un’invasione di Giannelli chiude i conti.

I Campioni del Mondo incominciano al meglio il secondo set: mani fuori di Bottolo e Michieletto, stoccata di Giannelli di prima intenzione, pipe di Bottolo e parallela lunga di Romanò per il 5-1. Gli azzurri conservano il margine (primo tempo di Anzani per l’8-4), ma il Belgio pareggia in un amen a quota 9: primo tempo di D’Heer, diagonale di Deroo, invasione di Michieletto, bordata di Deroo e free-ball concretizzata da Reggers. Inizia una lotta punto a punto fino al 14-14, poi sono i Red Dragons a fare la differenza: diagonale e contrattacco di Reggers, stoccata di Deroo e muro su Bottolo per il 18-14. Vengono murati anche Anzani e Rychlici (22-16), l’Italia esce dal campo e il Belgio chiude i conti con un diagonale di Rotty.

L’avvio della terza frazione è in equilibrio (6-6), poi due bei muri di Bottolo e Gargiulo e un ace di Michieletto permettono all’Italia di trovare il +3 (9-6). Il Belgio rientra prontamente: servizio lungo di Michieletto, diagonale e muro di Reggers (9-9). Esce Giannelli per Sbertoli e sul 12-14 esce Romanò per fare spazio a Rychlicki, che trova subito il mani fuori e poi sull’errore di Deroo arriva il 14-14. Bottolo calpesta la linea dei nove metri e Reggers risponde con l’ace del 16-14, i Campioni del Mondo pareggiano con il muro di Sbertoli su Rotty e poi trovano il 18-16 con due errori dei rivali. Gli azzurri non riescono a contenere Deroo (20-20), poi ci pensa Rychlicki: mani fuori, free ball concretizzata e diagonale vincente per il 23-21. Michieletto picchia forte in pipe per il 24-21 e su un errore al servizio dei belgi si prolunga l’incontro.

Il quarto set viaggia punto a punto fino al 19-19, poi Balaso trova un tocco del muro e Michieletto contrattacca in diagonale per il 21-19. Gargiulo stampa Reggers (22-19), poi arriva il momento di Bottolo con una pipe (23-21) e Galassi chiude con un bel primo tempo, trascinando la contesa al tie-break. Il Belgio trova un break in avvio con l’errore offensivo di Bottolo e il mani fuori di Rotty, così l’Italia si trova costretta a inseguire con Rychlicki e Michieletto, bravi a tenere botta con Deroo e Reggers (6-8). Primo tempo di Galassi, Rotty sbaglia e così i Campioni del Mondo pareggiano a quota 8. Punto a punto serratissimo, si trema sull’attacco di Reggers, che però sbaglia (12-12). Sul 13-13 la svolta: Reggers trova un impeccabile mani-out e sul match-point Rychlicki trova un pallonetto troppo morbido, il Belgio difende e Reggers mette giù la botta della vittoria.