Volley, le probabili formazioni di Italia-Bulgaria: i sestetti titolari per la finale dei Mondiali

Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 28 settembre (ore 12.30) in quel di Pasay City (sobborgo della metropoli Manila). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi il titolo iridato: gli azzurri inseguiranno il quinto sigillo della propria storia dopo quelli del 1990, 1994, 1998, 2022 mentre i ribattezzati tutti verdi punteranno alla propria apoteosi dopo il secondo posto del 1970 (a tempi si giocava con un girone conclusivo, non con la finale secca).

I Campioni del Mondo in carica si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Ucraina, Argentina, Belgio e Polonia per 3-0, mentre i bulgari hanno avuto la meglio sul Portogallo agli ottavi, hanno rimontato gli USA dallo 0-2 ai quarti di finale e poi hanno sconfitto la Cechia per 3-1 in semifinale. Si tratta di una prima volta storica: la nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alla grande rivelazione di questa manifestazione, partita in sordina e poi esplosa nella fase a eliminazione diretta.

Le formazioni titolari sono nei fatti già delineate, sono quelle viste per tutto il Mondiale e non ci dovrebbero essere dubbi. Il CT Fefé De Giorgi schiererà Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò come opposto, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo di banda, Roberto Russo e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero. Se dovesse essere necessario mescolare le carte allora ci sarà spazio per il bomber Kamil Rychlicki, per il palleggiatore Riccardo Sbertoli, per i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, per gli schiacciatori Luca Porro e Francesco Sani.

Chicco Blengini replicherà con il sestetto ormai rodato, trascinato dal micidiale attaccante Aleksandar Nikolov: il giovane bomber di Civitanova giocherà in diagonale con suo fratello Simeon, dipinto come uno dei palleggiatori più promettenti del panorama internazionale. Gli schiacciatori saranno Asparuh Asparuhov e Martin Atanasov, mentre al centro ci sarà spazio per il capitano Aleks Grozdanov e Iliya Petkov, Damyan Kolev il libero. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BULGARIA, FINALE MONDIALI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Gargiulo, Balaso.

BULGARIA: S. Nikolov-A. Nikolov, Asparuhov-Atanasov, Grozdanov-Petkov, Kolev.