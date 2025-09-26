Volley, la grande classica si rianima: Italia-Polonia, i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei

Il confronto tra Italia e Polonia è ormai diventato una grande classica della pallavolo internazionale, visto che negli ultimi anni si è disputato con una grande frequenza nelle fasi calde delle competizioni di primo livello. Tutto iniziò domenica 11 settembre 2022, quando gli azzurri vinsero la finale dei Mondiali per 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-20): la nostra Nazionale riuscì a espugnare lo Spodek di Katowice e ad ammutolire i 9.700 spettatori che speravano in un nuovo ruggito dei biancorossi.

Il Bel Paese si laureò Campione del Mondo per la quarta volta nella storia: dopo le apoteosi del 1990, 1994, 1998 con Fefé De Giorgi, il poker si è concretizzato con il pugliese nel ruolo di Commissario Tecnico, tra l’altro dopo aver conquistato il titolo continentale nella stagione precedente, al debutto sulla panchina tricolore. Il 16 settembre 2023 furono i polacchi a restituire il favore al Palazzetto dello Sport di Roma, imponendosi nella finale degli Europei con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-23).

Le due rivali si incrociarono anche alle Olimpiadi di Parigi 2024: il 3 agosto fu l’Italia ad avere la meglio per 3-1 (25-15; 25-18; 24-26; 25-20) nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto nel girone, poi Simone Giannelli e compagni conclusero al quarto posto e la corazzata guidata da Wilfredo Leon si mise al collo l’argento (entrambe persero per 3-0 contro la Francia tra semifinale e finale). Lo scorso 3 agosto, dunque meno di due mesi fa, la Polonia dominò la finale della Nations League con un perentorio 3-0 (25-22; 25-19; 25-14) sul campo di Ningbo (Cina).

Soffermandoci sugli altri impegni nella fase preliminare della Nations League nelle ultime stagioni: 3-2 per l’Italia il 25 giugno 2025, 3-0 per la Polonia il 19 giugno 2024, 3-1 per i biancorossi il 25 giugno 2023, 3-1 per gli azzurri il 9 giugno 2022, 3-0 per i polacchi il 24 luglio 2022 (finale per il terzo posto a Casalecchio di Reno). Sarà il quarto incrocio consecutivo tra le due formazioni ai Mondiali: oltre alla già citata finale del 2022, l’Italia si impose per 3-2 nel 2018 nella terza fase a gironi (ma venne eliminata alle porte delle semifinali) e la Polonia ebbe la meglio per 3-1 nella seconda fase a gironi del 2024.