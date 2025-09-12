Volley, i convocati dell’Italia per i Mondiali: ultimo taglio di De Giorgi, i 14 azzurri per la difesa del titolo

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Il Commissario Tecnico dei Campioni del Mondo ha voluto aspettare fino all’ultimo minuto utile per ufficializzare la lista dei quattordici atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata, visto che le condizioni fisiche di Giovanni Gargiulo non avevano fatto dormire sonni tranquilli nelle ultime settimane.

Il centrale è però risultato recuperato per quanto si è visto negli ultimi allenamenti e così il tecnico pugliese ha deciso di inserirlo in rosa, tagliando Giovanni Sanguinetti. Il capitano Simone Giannelli sarà il palleggiatore di riferimento, con Riccardo Sbertoli alle spalle; gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò si contenderanno il posto da titolare; Alessandro Michieletto sarà lo schiacciatore di punta, Daniele Lavia si è infortunato e gli altri tre martelli a disposizione saranno Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani.

Già detto di Gargiulo, Gianluca Galassi e Simone Anzani dovrebbero essere i due centrali titolari, con Roberto Russo a disposizione. Il libero nel sestetto iniziale sarà Fabio Balaso, con Domenico Pace pronto all’occorrenza. L’Italia esordirà domenica 14 settembre (ore 15.30) contro l’Algeria, poi affronterà il Belgio e l’Ucraina nelle altre due partite della fase a gironi, preludio ai probabili incroci con Argentina e Francia tra ottavi e quarti di finale. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI DI VOLLEY 2025

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.