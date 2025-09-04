US Open 2025, Sabalenka e Pegula si ritrovano un anno dopo, Osaka e Anisimova vogliono sognare ancora

Questa notte vanno in scena le due semifinali femminili agli US Open. A sognare di raggiungere l’ultimo atto dello Slam americano sono rimaste Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Naomi Osaka ed Amanda Anisimova. Il dato certo è che sicuramente nella sera di sabato avremo una nuova campionessa Slam in questa stagione, la quarta diversa in questa stagione.

Nella parte alta ci sarà un clamoroso remake della finale della passata stagione. Si ritroveranno una contro l’altra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Lo scorso anno ha trionfato la bielorussa, che ha raggiunto la quarta semifinale Slam dell’anno, mancando solamente l’approdo in finale a Wimbledon. Sabalenka arriva anche in ottime condizioni al match di questa notte, avendo potuto sfruttare una giornata di riposo extra dopo il ritiro della ceca Vondrousova nei quarti.

Finora, però, è stato un torneo perfetto anche per Pegula. Proprio come Sabalenka, anche la tennista americana non ha ancora concesso un set alle avversarie e nei quarti ha abbastanza dominato contro la ceca Barbora Krejcikova. Pegula dovrà anche andare un po’ contro la storia delle sfide con Sabalenka, visto che la bielorussa è nettamente avanti nei precedenti (7-2) e, soprattutto, ha vinto le ultime tre sfide giocate, tutte sul cemento, compresa l’ultima a Miami in finale per 7-5 6-2.

Nella parte bassa del tabellone c’è una semifinale con una storia più emozionante, viste le due giocatrici. Da una parte Naomi Osaka e dall’altra Amanda Anisimova. Si parte dalla giapponese, che ha raggiunto la sua prima semifinale Slam da quando è mamma. Una rinascita quella di Osaka proprio su quei campi dove ha vinto due titoli Slam. Finalmente è tornato il sorriso e la voglia di divertirsi come da lei dichiarato in conferenza stampa (allontanando completamente le voci di un ritiro che non è mai stato nei suoi pensieri), ma soprattutto si è rivista la vera Osaka, che nei quarti si è regalata un’altra vittoria decisamente pesante contro Karolina Muchova, battuta in un match molto bello per 6-4 7-6.

Il tennis americano si è aggrappato alle donne in questa edizione degli US Open, perchè se al maschile nessuno si è spinto oltre ai quarti, sono due le statunitensi in semifinale. Oltre a Pegula, c’è appunto Amanda Anisimova, che per la prima volta in carriera è tra le prime quattro a Flushing Meadows. La nativa del New Jersey ha scacciato via l’incubo Swiatek nei quarti, vendicando quell’incredibile 6-0 6-0 della finale di Wimbledon e trovando una vittoria davvero speciale contro quella che sembrava poter essere anche la favorita per la vittoria finale. Anisimova ha vinto le due sfide giocate con Osaka, ma entrambe datate 2022, praticamente una vita tennistica fa, perchè dopo tre anni di cose ne sono veramente cambiate tante.