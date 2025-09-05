US Open 2025, la finale femminile è Sabalenka-Anisimova

Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Amanda Anisimova a giocarsi il titolo del singolare femminile dello US Open 2025. L’attuale numero uno del ranking WTA supera Pegula nella rivincita della finale dello scorso anno, la statunitense vince la battaglia contro Naomi Osaka. Le due giocatrici si ritrovano faccia a faccia dopo la semifinale di Wimbledon in cui l’americana aveva superato la numero uno del mondo.

Nella prima semifinale Aryna Sabalenka rimonta Jessica Pegula 4-6 6-3 6-4 in due ore e cinque minuti. La testa di serie numero uno conquista così la terza finale Slam del 2025 e spera di poter vincere il suo primo Major stagionale interrompendo così un digiuno di dodici mesi. Nel parziale di apertura la detentrice del titolo rompe l’equilibrio iniziale quando ottiene ai vantaggi il break del 4-2. La reazione della sua rivale è veemente, Pegula strappa il servizio alla bielorussa per l’immediato 4-3, vince tre giochi consecutivi e porta a casa il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale Sabalenka strappa il servizio all’avversaria nel secondo gioco, non trasforma due palle break per allungare ulteriormente nel punteggio e nel nono game firma il definitivo 6-3 trasformando il secondo set point. La campionessa in carica inaugura il parziale decisivo con il break a 30 dell’1-0, salva tre palle break nel sesto e nell’ottavo gioco e, al termine di un combattuto decimo gioco, chiude i conti al terzo match point con il diritto vincente del definitivo 6-4. Sabalenka chiude il match con 8 ace, 4 doppi falli e il 67% di prime. La bielorussa mette a segno mette a segno 43 vincenti, la sua rivale 21, e commette 27 errori gratuiti.

Al termine di un’autentica maratona Amanda Anisimova supera 6-7(4) 7-6(3) 6-2 la giapponese Naomi Osaka in due ore e cinquantasei minuti di gioco. La giocatrice giapponese apre le ostilità con il break a 30 dell’1-0, la sua avversaria salva tre opportunità di 3-0 pesante e, a 0, impatta sul 2-2. La nipponica strappa nuovamente il servizio all’americana e allunga fino al 5-3, ma nel momento della verità Anisimova le strappa il servizio per il 5-5, prologo della conclusione al tie-break. Osaka conquista due mini break per scappare sul 4-1, alluna fino al 6-1 e trasforma il terzo set point per il 7-4.

Nella seconda frazione di gioco la finalista di Wimbledon strappa tre volte il servizio alla rivale, sempre pronta però ad operare l’immediato controbreak. Nel decimo gioco la statunitense potrebbe chiudere i conti e rimandare il verdetto al terzo, ma perde il servizio a 15 per il 5-5 e deve salvare due break nell’undicesimo gioco prima di rifugiarsi al tie-break. Questa volta è Anisimova a fare corsa di testa. L’ottava testa di serie scappa sul 4-0 con due mini break, allunga sul 6-2 e trasforma la seconda palla set per il decisivo 7-3.

La numero otto del ranking WTA rompe l’equilibrio nella frazione decisiva con il break a 15 del 3-1 e difende i suoi turni di servizio per allungare fino al 5-2. Nel momento della verità Anisimova martella da fondo con il rovescio lungolinea e si procura due match point. La giapponese cancella il primo con il diritto, sul secondo l’americana spedisce in rete il rovescio. Il doppio fallo consegna palla break alla testa di serie numero 23, l’americana l’annulla con il diritto incrociato, la nipponica si procura una nuova palla break, ma la sua avversaria annulla nuovamente con l’accelerazione di rovescio. Anisimova ritrova la prima e con due accelerazioni di diritto consecutive chiude il match con il decisivo 6-2. La statunitense conclude l’incontro con 7 ace, commette 6 doppi falli e mette dentro il 61% di prime. L’americana mette a segno cinquanta vincenti e si aggiudica il computo complessivo dei punti per 122 a 112.