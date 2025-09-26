Triathlon, Bianca Seregni è nona nelle World Series di Weihai. Vince Beth Potter

Bianca Seregni si classifica nona ed è la miglior azzurra nella gara riservata alla categoria donne élite della tappa delle World Triathlon Championship Series disputata a Weihai, in Cina, su distanza olimpica (1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa). Vince la britannica Beth Potter, mentre in casa Italia si registrano anche il 12° posto di Verena Steinhauser e la 16ma piazza di Ilaria Zane.

La vittoria va alla britannica Beth Potter, che si impone con il crono di 1:51:59, andando a precedere le tedesche Lisa Tertsch, seconda in 1:52:15, a 0:16, e Tanja Neubert, terza in 1:52:19, a 0:20. Resta invece ai piedi del podio la statunitense Taylor Spivey, quarta in 1:52:45, a 0:46.

Si sale oltre il minuto di ritardo con l’atleta individuale neutrale Diana Isakova, quinta in 1:53:01, a 1:02, davanti alla britannica Sophie Alden, sesta in 1:53:15, a 1:16, alla statunitense Gina Sereno, settima in 1:53:17, a 1:18, ed alla canadese Desirae Ridenour, ottava in 1:53:21, a 1:22.

Nona posizione per la migliore delle azzurre, Bianca Seregni, che completa le proprie fatiche in 1:53:44, a 1:45, mentre chiude la top ten la lusitana Maria Tomé, decima in 1:53:53, a 1:54. In casa Italia, inoltre, si piazza al 12° posto Verena Steinhauser in 1:53:56, a 1:57, infine termina 16ma Ilaria Zane in 1:55:02, a 3:03.

ORDINE D’ARRIVO DONNE ELITE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Beth Potter GBR 1:51:59

2 Lisa Tertsch GER 1:52:15 0:16

3 Tanja Neubert GER 1:52:19 0:20

4 Taylor Spivey USA 1:52:45 0:46

5 Diana Isakova AIN 1:53:01 1:02

6 Sophie Alden GBR 1:53:15 1:16

7 Gina Sereno USA 1:53:17 1:18

8 Desirae Ridenour CAN 1:53:21 1:22

9 Bianca Seregni ITA 1:53:44 1:45

10 Maria Tomé POR 1:53:53 1:54

12 Verena Steinhauser ITA 1:53:56 1:57

16 Ilaria Zane ITA 1:55:02 3:03