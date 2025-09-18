Tabellone Mondiali volley 2025: gli incroci dagli ottavi alla finale, orari, tv, streaming

Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley maschile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla finale. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e le migliori sedici formazioni del Pianeta sono rimaste in corsa nell’evento che si sta disputando a Manila (nelle Filippine).

Tutti gli incontri si disputeranno nella metropoli asiatica: gli ottavi di finale andranno in scena tra sabato 20 settembre e martedì 20 settembre, i quarti di finale avranno luogo tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, le semifinali si giocheranno sabato 27 settembre, gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie sono programmati per domenica 28 settembre. L’Italia ha concluso la Pool F al secondo posto dopo aver perso contro il Belgio e aver battuto Algeria e Ucraina, meritandosi così l’incrocio con la seconda classificata della Pool C.

La nostra Nazionale, presentatasi in terra asiatica da Campionessa del Mondo e con il chiaro obiettivo farsi strada nella rassegna iridata, se la dovrà vedere con l’Argentina. Si preannuncia un testa a testa decisamente impegnativo per gli azzurri, che dovranno vedersela con i giustizieri della Francia: servirà battere la sempre ostica Albiceleste per meritarsi i quarti di finale, dove incrocerebbero la vincente della sfida tra il Belgio e la Polonia. Ci sarà un rivincita con i Red Dragons o uno scontro con la rivelazione nordica?

Proiettandosi verso una potenziale semifinale, Simone Giannelli e compagni potrebbero doversela vedere con la Polonia: gli scatenati biancorossi, che hanno travolto l’Italia nella finale di Nations League, partiranno ampiamente favoriti contro il Canada e poi contro la vincente della sfida tra la Turchia (che ha sorpreso nella prima settimana di partite eliminando il Giappone) e i Paesi Bassi, contro cui Wilfredo Leon e compagni hanno già avuto la meglio per 3-1 nella fase a gironi.

Dall’altra parte del tabellone, invece, è assente una delle grandi favorite della vigilia, visto che il Brasile è stato clamorosamente eliminato nel girone con Serbia e Cechia. In quella zona regna l’incertezza: la vincente dell’incerto Serbia-Iran se la dovrà vedere contro una delle rivelazioni del torneo (la Cechia partirà favorita contro la Tunisia), mentre gli USA dovranno sudare prima contro la Slovenia e poi verosimilmente contro la Bulgaria (favorita sul Portogallo).

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley maschile, dagli ottavi alla finale. Tutte le partite dell’Italia e altri incontri selezionati saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (rete esatte da definire) e in diretta streaming su Rai Play; tutte le partite saranno in diretta streaming su VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport per le sfide dell’Italia. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE MONDIALI VOLLEY 2025

OTTAVI DI FINALE

Tunisia vs Cechia

Serbia vs Iran

USA vs Slovenia

Bulgaria vs Portogallo

—

Polonia vs Canada

Turchia vs Paesi Bassi

Argentina vs Italia

Belgio vs Finlandia

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Vincente Tunisia-Cechia vs Vincente Serbia-Iran

Quarto di finale 2: Vincente USA-Slovenia vs Vincente Bulgaria-Portogallo

Quarto di finale 3: Vincente Polonia-Canada vs Vincente Turchia-Paesi Bassi

Quarto di finale 4: Vincente Argentina-Italia vs Vincente Belgio-Finlandia

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALI

Finale per il bronzo: Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

Finale per l’oro: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 settembre

09.30 Turchia vs Paesi Bassi

14.00 Polonia vs Canada

Domenica 21 settembre

09.30 Italia vs Argentina

14.00 Belgio vs Finlandia

Lunedì 22 settembre

09.30 Bulgaria vs Portogallo

14.00 USA vs Slovenia

Martedì 23 settembre

09.30 Tunisia vs Cechia

14.00 Serbia vs Iran

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 24 settembre (una partita alle ore 09.30 e l’altra alle ore 14.00)

Quarto di finale 3: Vincente Polonia-Canada vs Vincente Turchia-Paesi Bassi

Quarto di finale 4: Vincente Argentina-Italia vs Vincente Belgio-Finlandia

Giovedì 25 settembre (una partita alle ore 09.30 e l’altra alle ore 14.00)

Quarto di finale 1: Vincente Tunisia-Cechia vs Vincente Serbia-Iran

Quarto di finale 2: Vincente USA-Slovenia vs Vincente Bulgaria-Portogallo

SEMIFINALI

Sabato 27 settembre (una partita alle ore 08.30 e l’altra alle ore 12.30)

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALI

Domenica 28 settembre

08.30 Finale per il bronzo

12.30 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire sulle reti Rai (canali esatti da determinare), gratis e in chiaro:

Diretta streaming: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire su Rai Play, gratis; DAZN per le partite dell’Italia e incontri da selezionare, per gli abbonati; VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per gli incontri dell’Italia.