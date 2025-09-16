Tabellone ATP Hangzhou 2025: Matteo Berrettini torna in Cina. Al via anche Nardi e Arnaldi

Il tabellone principale dell’ATP 250 di Hangzhou ha essenzialmente un motivo d’attenzione, in chiave italiana. E ce l’ha perché il nome è di quelli importanti: ritorna Matteo Berrettini, dopo uno stop durato praticamente da Roma in avanti (eccezion fatta per l’infelice parentesi di Wimbledon). Lo fa da numero 8 del seeding.

Per il romano esordio con un qualificato, poi ci sarà un proveniente dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e il rientrante Zhizhen Zhang, che non giocava da marzo per un serio infortunio a una spalla. Potrebbe anche esserci un quarto da contrasto di stili purissimo con il kazako Alexander Bublik. Tutto dipende, comunque, dalla condizione di Berrettini.

Presente al via anche Luca Nardi, che ha subito un sorteggio non così impossibile con l’americano Aleksandar Kovacevic, ma è successivamente chiamato a più di un’impresa contro il numero 1 del seeding, il russo Andrey Rublev (a proposito, l’unico che può fermarlo davvero verso la finale sembra essere un Corentin Moutet in stato di grazia).

Matteo Arnaldi, invece, è in una zona possibile del tabellone: esordio contro il francese Arthur Cazaux, poi non si sa mai bene quale versione di Moutet possa entrare in campo. In generale, zona fattibile con l’argentino Tomas Martin Etcheverry che qualche chance in più la varrebbe, se non fosse che arriva direttamente da Groningen sulla terra: un viaggio non di poco conto.

TABELLONE ATP 250 HANGZHOU 2025

Rublev [1]-Bye

Kovacevic (USA)-Nardi (ITA)

Qualificato-Sun (CHN) [WC]

Navone (ARG)-Tien (USA) [7]

Moutet (FRA) [4]-Bye

Cazaux (FRA)-Arnaldi (ITA)

Dzumhur (BIH)-Etcheverry (ARG)

Qualificato-Ugo Carabelli (ARG) [5]

Berrettini (ITA) [8]-Qualificato

Bu (CHN)-Zhang (CHN) [WC]

Vukic (AUS)-Goffin (BEL)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Mannarino (FRA) [6]-Wu (CHN) [WC]

Walton (AUS)-Korda (USA)

Qualificato-Cilic (CRO)

Bye-Medvedev [2]