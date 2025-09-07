Superbike oggi in tv, GP Francia 2025: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma Sky e TV8

Toprak Razgatlioglu contro tutti a Magny-Cours in vista della Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Francia 2025, valevole come nono e quartultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il formidabile pilota turco della BMW ha dominato la scena nella giornata di sabato con la pole position ed il successo in gara-1, confermandosi l’uomo da battere sull’impegnativa pista francese.

Il campione iridato in carica è reduce da una striscia aperta di 10 vittorie consecutive e mette nel mirino la quarta tripletta di fila per ipotecare sostanzialmente il titolo, avendo già a disposizione un interessante vantaggio di 31 punti in classifica generale sul suo unico vero avversario Nicolò Bulega. L’emiliano della Ducati si trova ormai spalle al muro e deve iniziare ad invertire il trend negativo per provare a rimanere fino in fondo aggrappato al sogno Mondiale.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Magny-Cours verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere in chiaro entrambe le manche in differita dalle 00.00 della notte tra domenica e lunedì. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP FRANCIA SUPERBIKE OGGI

Domenica 7 settembre

Ore 11.00 Superpole Race a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 15.30 Gara-2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Superpole Race e gara-2 a partire da mezzanotte (00.00 di lunedì 8 settembre).