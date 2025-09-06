Superbike oggi in tv, GP Francia 2025: orari Superpole e gara-1, streaming, programma Sky e TV8

Tutto pronto a Magny-Cours per un sabato di fuoco con la Superpole e gara-1 del Gran Premio di Francia 2025, nono e quartultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Sulla pista transalpina è atteso un nuovo capitolo della rivalità tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, grandi protagonisti del campionato separati da soli 26 punti in classifica generale.

Il turco della BMW, campione del mondo in carica, aveva collezionato nove vittorie e tre triplette consecutive prima della lunga sosta estiva diventando il favorito d’obbligo per il titolo. Urge dunque un cambio di passo immediato per l’italiano della Ducati, che dovrà forse limitare i danni in Francia su un circuito favorevole all’avversario prima di andare all’attacco nelle prossime tappe.

La Superpole e gara-1 della Superbike a Magny-Cours verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max (la prima manche anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere in chiaro gara-1 in differita dalle 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP FRANCIA SUPERBIKE OGGI

Sabato 6 settembre

Ore 11.00 Superpole a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 14.00 Gara-1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max; gara-1 anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro gara-1 alle 18.30.