Su che canale vedere Italia-Polonia, Mondiali volley 2025: orario, programma, decisione della RAI
Domani, sabato 27 settembre, andranno in scena a Pasay City, nelle Filippine, entrambe le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 12.30 italiane, nel secondo incontro in programma, l’Italia affronterà la Polonia.
Finalmente la RAI ha sciolto le riserve ed ha modificato ufficialmente i palinsesti della giornata di domani: come accaduto per tutti i match degli azzurri trasmessi finora, anche la sfida del penultimo atto verrà trasmessa su Rai 2 HD. L’altra semifinale, in programma alle 8.30, tra Bulgaria e Cechia, andrà in onda su Rai Sport HD.
La seconda semifinale dei Mondiali 2025 di volley tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, inoltre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025
Semifinali – Sabato 27 settembre – Pasay City (Filippine)
Ore 12.30 italiane Italia-Polonia – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.
Diretta live testuale: OA Sport.