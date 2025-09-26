Su che canale vedere Italia-Polonia, Mondiali volley 2025: orario, programma, decisione della RAI

Domani, sabato 27 settembre, andranno in scena a Pasay City, nelle Filippine, entrambe le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 12.30 italiane, nel secondo incontro in programma, l’Italia affronterà la Polonia.

Finalmente la RAI ha sciolto le riserve ed ha modificato ufficialmente i palinsesti della giornata di domani: come accaduto per tutti i match degli azzurri trasmessi finora, anche la sfida del penultimo atto verrà trasmessa su Rai 2 HD. L’altra semifinale, in programma alle 8.30, tra Bulgaria e Cechia, andrà in onda su Rai Sport HD.

La seconda semifinale dei Mondiali 2025 di volley tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, inoltre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

Semifinali – Sabato 27 settembre – Pasay City (Filippine)

Ore 12.30 italiane Italia-Polonia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

