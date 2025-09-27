Su che canale vedere in tv Italia-Bulgaria, Finale Mondiali volley 2025: orario, programma, decisione della RAI che fa discutere

Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si giocherà domenica 28 settembre (ore 12.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale cercherà di difendere il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e andrà a caccia della quinta apoteosi della propria storia dopo quelle del 1990, 1994, 1998, 2022; i tutti verdi, invece, inseguiranno la prima affermazione, il miglior risultato è stato il secondo posto del 1970 (ai tempi si giocava con un girone e non con un match secco).

Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto l’Ucraina nell’incontro da dentro o fuori della fase a gironi e dopo aver travolto l’Argentina, il Belgio e la Polonia con dei perentori 3-0 durante la fase a eliminazione diretta. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, già finalisti in Nations League, incroceranno la formazione guidata dal coach Gianlorenzo “Chicco” Blengini, ex Commissario Tecnico dell’Italia dal 2015 al 2021 (argento alle Olimpiadi di Parigi 2024).

Da una parte della rete ci sarà una delle grandi favorite della vigilia, dall’altra parte un’autentica rivelazione, che ha approfittato al meglio dell’eliminazione di Brasile, Serbia e Iran, ma che si è meritata questa finale riuscendo a rimontare i sempre quotati USA dallo 0-2 nei quarti di finale, regolando poi la Cechia per 3-1 in semifinale. Simone Giannelli e compagni dovranno stare molto attenti ai fratelli Nikolov: Aleksandar è un bomber micidiale, Simeon è un palleggiatore di sicuro futuro.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui Rai 2, gratis e in chiaro. Il network pubblico ha dunque deciso di mantenere la rete che ha ospitato tutti gli incontri degli azzurri nelle ultime due settimane, senza optare per una promozione. Si genererà dunque una disparità che sta già facendo discutere: Italia-Turchia, la finale dei Mondiali femminili disputata tre settimane fa e vinta dalle azzurre, venne ospitata da Rai 1. Perché gli uomini non godranno dello stesso beneficio?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).

