Sport in tv oggi (venerdì 12 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 12 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’inizio del week end del GP di San Marino del Motomondiale. Sul circuito “Marco Simoncelli” inizierà un fine-settimana importante per Francesco Bagnaia, desideroso di dare segnali di ripresa in una stagione avara di soddisfazioni in MotoGP. Tanto ciclismo con la tappa della Vuelta a España. Una frazione per tirare il fiato, prima di dare tutto quello che c’è nel finale della corsa a tappe iberica.

Oggi sarà il giorno anche del ritorno in gara del fuoriclasse sloveno Tadaj Pogacar. Il campione balcanico competerà nel GP de Quebec. Una competizione per trovare la forma in vista del suo ultimo obiettivo stagionale, i Mondiali in Ruanda. Da seguire anche gli Europei di softball, di basket, di beach soccer e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 12 settembre

03.00 Tiro con l’arco, Mondiali 2025: ultima giornata – Diretta streaming su archery+.

03.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Ningbo (Cina): terzultima giornata – Diretta streaming dalle 06.30 sul canale Youtube di ISSF – International Shooting Sport Federation.

07.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Giappone vs Germania – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

09.00 Moto3, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Softball, Europei 2025: Italia vs Gran Bretagna – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

10.45 MotoGP, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Volley, Mondiali 2025: Filippine vs Tunisia – Diretta streaming su VBTV.

13.00 Boxe, Mondiali 2025: semifinali 48kg, 54kg, 75kg donne; 50kg, 55kg, 65kg, 80kg donne – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13.15 Moto3, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.55 Ciclismo, Vuelta a España 2025: diciannovesima tappa – Diretta streaming dalle 14.40 su Discovery+ e su DAZN.

14.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Olanda vs Argentina – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

14.05 Moto2, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Ungheria vs Austria – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 MotoGP, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Croazia vs Francia – Diretta streaming su SuperTennix.

16.00 Basket, Europei 2025: Germania vs Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

16.30 Softball, Europei 2025: Italia vs Francia – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

17.00 Ciclismo, GP Quebec 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 16.50 su Discovery+ e dalle 18.00 su DAZN.

18.00 Tennis, WTA San Paolo: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 20.00 su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

18.00 Beach soccer, Europei 2025: Italia vs Bielorussia – Diretta tv su RaiSport HD.

19.00 Boxe, Mondiali 2025: semifinali 51kg, 57kg, 70kg, 80kg, 80+kg donne; 70kg, 75kg, 85kg uomini – Diretta streaming su Eurovision Sport.

19.00 Boxe, Mondiali 2025: finali 57kg, 80+kg donne; 75kg uomini – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20.00 Basket, Europei 2025: Grecia vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, WTA Guadalajara 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 22.30 su Sky Sport Uno (201), dalle 22.00 su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

20.30 Hockey pista femminile, Europei 2025: Italia vs Portogallo – Diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia – Hockey Pista.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen vs Eintrach Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Avellino vs Monza – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Foggia vs Latina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Potenza vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Monopoli vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Ospitaletto vs Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Ligue1: Marsiglia vs Lorient – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Siviglia vs Elche – Diretta streaming su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.50

LA DIRETTA LIVE DEL GP QUEBEC CON POGACAR DALLE 17.00