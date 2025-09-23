Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 23 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, martedì 23 settembre, ci aspetta una giornata sportiva ricca di appuntamenti a livello locale ed internazionali con diverse discipline coinvolte. Proseguono le fasi eliminatorie dei Mondiali di arrampicata sportiva a Seul e di canottaggio a Shanghai, mentre in Ruanda sono previste le cronometro individuali juniores valevoli per i Mondiali di ciclismo su strada.
Il tennis italiano vuole continuare a regalarsi delle grandi soddisfazioni in Cina dopo il secondo trionfo consecutivo delle azzurre in BJK Cup e si affida a Lorenzo Musetti nella finale dell’ATP 250 di Chengdu contro l’insidioso cileno Alejandro Tabilo. Nelle Filippine vanno in scena gli ultimi due ottavi dei Mondiali di volley: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran.
Tutto in 40 minuti per l’Italia del futsal, che si gioca ad Astana il ritorno dello spareggio di qualificazione per gli Europei 2026 di calcio a 5 dopo aver battuto il Kazakistan all’andata per 2-1 in quel di Fasano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 23 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 23 settembre
2.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: qualificazioni boulder – Nessuna copertura tv/streaming
4.00 Canottaggio, Mondiali: terza giornata, batterie – Diretta streaming su worldrowing.com
9.30 Volley, Mondiali: Tunisia-Cechia (ottavi di finale) – Diretta streaming su VBTV e DAZN
11.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro juniores donne – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
13.00 Tennis, ATP Chengdu: finale (Lorenzo Musetti vs Alejandro Tabilo) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
13.30 Tennis, ATP Hangzhou: finale (Alexander Bublik vs Valentin Royer) – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
14.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro juniores uomini – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
14.00 Volley, Mondiali: Serbia-Iran (ottavi di finale) – Diretta streaming su VBTV e DAZN
16.30 Calcio a 5, Qualificazioni Europei: Kazakistan-Italia (ritorno playoff) – In differita alle 19.30 su Rai Sport e Rai Play
17.00 Calcio, Coppa Italia: Cagliari-Frosinone – Diretta tv su 20 e streaming su Sportmediaset.it
18.30 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Palermo – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity
19.00 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Girona – Diretta streaming su DAZN
19.00 Calcio, Liga: Espanyol-Valencia – Diretta streaming su DAZN
20.30 Calcio femminile, Women’s Cup: Roma-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan-Lecce – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity
21.30 Calcio, Liga: Levante-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN
21.30 Calcio, Liga: Siviglia-Villareal – Diretta streaming su DAZN
