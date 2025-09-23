Sport in tv

Sport in tv oggi (martedì 23 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Erik Nicolaysen

Pubblicato

1 minuto fa

il

Musetti / Lapresse

Quest’oggi, martedì 23 settembre, ci aspetta una giornata sportiva ricca di appuntamenti a livello locale ed internazionali con diverse discipline coinvolte. Proseguono le fasi eliminatorie dei Mondiali di arrampicata sportiva a Seul e di canottaggio a Shanghai, mentre in Ruanda sono previste le cronometro individuali juniores valevoli per i Mondiali di ciclismo su strada.

Il tennis italiano vuole continuare a regalarsi delle grandi soddisfazioni in Cina dopo il secondo trionfo consecutivo delle azzurre in BJK Cup e si affida a Lorenzo Musetti nella finale dell’ATP 250 di Chengdu contro l’insidioso cileno Alejandro Tabilo. Nelle Filippine vanno in scena gli ultimi due ottavi dei Mondiali di volley: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran.

Tutto in 40 minuti per l’Italia del futsal, che si gioca ad Astana il ritorno dello spareggio di qualificazione per gli Europei 2026 di calcio a 5 dopo aver battuto il Kazakistan all’andata per 2-1 in quel di Fasano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 23 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 23 settembre

2.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: qualificazioni boulder – Nessuna copertura tv/streaming

4.00 Canottaggio, Mondiali: terza giornata, batterie – Diretta streaming su worldrowing.com

9.30 Volley, Mondiali: Tunisia-Cechia (ottavi di finale) – Diretta streaming su VBTV e DAZN

11.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro juniores donne – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

13.00 Tennis, ATP Chengdu: finale (Lorenzo Musetti vs Alejandro Tabilo) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

13.30 Tennis, ATP Hangzhou: finale (Alexander Bublik vs Valentin Royer) – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro juniores uomini – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

14.00 Volley, Mondiali: Serbia-Iran (ottavi di finale) – Diretta streaming su VBTV e DAZN

16.30 Calcio a 5, Qualificazioni Europei: Kazakistan-Italia (ritorno playoff) – In differita alle 19.30 su Rai Sport e Rai Play

17.00 Calcio, Coppa Italia: Cagliari-Frosinone – Diretta tv su 20 e streaming su Sportmediaset.it

18.30 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Palermo – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity

19.00 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Girona – Diretta streaming su DAZN

19.00 Calcio, Liga: Espanyol-Valencia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio femminile, Women’s Cup: Roma-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan-Lecce – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity

21.30 Calcio, Liga: Levante-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN

21.30 Calcio, Liga: Siviglia-Villareal – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TABILO DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI KAZAKISTAN-ITALIA DI CALCIO A 5 DALLE 16.30

Argomenti correlati:
Exit mobile version