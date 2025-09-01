Sport in tv oggi (lunedì 1° settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Un nuovo lunedì di sport si avvicina, e stavolta è anche quantitativamente di un certo rilievo. La questione va a riguardare soprattutto due dei tre sport di squadra che stanno concentrando ora i grandi eventi.

In particolare si va a iniziare con i Mondiali di volley, che propongono gli ultimi due ottavi di finale. Quantitativamente, però, sono gli Europei di basket, in una giornata da sei partite, a contrassegnare tutto l’arco temporale che va dall’inizio del pomeriggio fino alla sera.

Il grande piatto forte è però riguardante gli US Open: Lorenzo Musetti va a caccia dei quarti di finale contro lo spagnolo Jaume Munar e lo stesso fa Jannik Sinner contro il kazako Alexander Bublik. In caso di doppia vittoria, ci sarà il derby al punto più avanzato della storia del tennis maschile italiano negli Slam (ma non in assoluto: 10 anni fa, proprio a New York, ci fu una finale tutta italiana).

Proprio a fine giornata, poi, l’esordio dell’Italia in un altro Campionato d’Europa: quello di hockey su pista, in Portogallo e contro il Portogallo. Di seguito l’intera programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 1° settembre

11:00 Snooker, Xi’ian Grand Prix, Qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+

12:00 Volley, Mondiali femminili: USA-Canada, ottavi di finale – Diretta streaming su VolleyballWorld Tv e DAZN

12:30 Basket, Europei 2025: Svezia-Montenegro – Diretta streaming su DAZN

13:45 Basket, Europei 2025: Estonia-Turchia – Diretta streaming su DAZN

15:30 Basket, Europei 2025: Germania-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e DAZN

15:30 Volley, Mondiali femminili: Turchia-Slovenia, ottavi di finale – Diretta streaming su VolleyballWorld Tv e DAZN

17:00 Basket, Europei 2025: Portogallo-Lettonia – Diretta streaming su DAZN

17:00 Tennis, US Open: Ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e SuperTennis Plus (tasto in su del telecomando) Sky Sport (canali: Uno 201, Arena 203, Tennis 204, Mix 211); streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

17:00 Vela, The Ocean Race Europe, In Navigazione – 4a tappa – Diretta streaming su Discovery+

19:30 Basket, Europei 2025: Finlandia-Lituania – Diretta streaming su DAZN

20:15 Basket, Europei 2025: Serbia-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:30 Calcio, Forlì-Ravenna, Serie C – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

21:00 Calcio, Guidonia-Pineto, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

22:45 Hockey pista, Europei: Italia-Portogallo – Diretta streaming su World Skate Europe Tv

