Su che canale vedere in tv Sinner-Tien, Finale ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà nella finale del tabellone principale di singolare maschile lo statunitense Learner Tien sul Capital Group Diamond nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TIEN DALLE 8.00

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 05.30 italiane, dopo la finale di doppio maschile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 8.00 italiane: la sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la prima in assoluto sul circuito maggiore.

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SINNER-TIEN

Mercoledì 1° ottobre – Capital Group Diamond

Dalle ore 5.30 italiane – Finale doppio maschile

Khachanov/Rublev-Heliovaara/Patten (3)

Non prima delle ore 8.00 italiane – Finale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Learner Tien (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SINNER-TIEN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.