Rugby, inizia la stagione della Benetton Treviso. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship

Parte questo weekend la nuova stagione dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso è attesa subito a un banco di prova impegnativo sul campo degli irlandesi del Connacht. La squadra veneta arriva da un’annata a due facce: storica qualificazione ai playoff di Champions Cup da un lato, delusione per il mancato accesso alla fase finale dell’URC dall’altro. Con l’arrivo del nuovo head coach Calum MacRae, la missione dichiarata è colmare proprio questa lacuna.

Il cambiamento più significativo è arrivato in panchina, con l’addio di Marco Bortolami e la promozione interna di MacRae, già nello staff tecnico. In campo, invece, non mancano i movimenti di mercato: hanno salutato Treviso giocatori di peso come Lautaro Bazan Velez, Ignacio Brex, Nicolò Casilio, Augustin Creevy, Toa Halafihi, Edoardo Iachizzi, Gideon Koegelenberg e Marco Zanon. Al loro posto è arrivata una ventata di gioventù con Destiny Aminu, Marcos Gallorini, Nicholas Gasperini, Giulio Marini, Giuliano Avaca e Federico Zanandrea, oltre al fisico possente di So’otala Fa’aso’o.

La rosa, più giovane ma non meno competitiva, dovrà dimostrare di poter reggere il doppio impegno tra URC e coppe europee. L’assenza di leader come Brex e Halafihi pesa, ma il club conta su diversi talenti emergenti già protagonisti con le nazionali giovanili e sulla solidità di un progetto tecnico in continuità con il lavoro di Bortolami. Una scommessa che punta a mantenere alta la competitività e a consolidare il percorso di crescita.

Gli obiettivi stagionali sono chiari: centrare i playoff in URC e spingersi il più avanti possibile nella Challenge Cup, competizione alla portata della squadra. Il nodo resta la gestione delle finestre internazionali, quando Treviso si ritrova puntualmente a cedere gran parte della rosa all’Italia. Una sfida nella sfida, che misurerà la profondità e la maturità di un gruppo chiamato a fare un ulteriore salto di qualità.