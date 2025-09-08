Ranking WTA (8 settembre 2025): Sabalenka leader incontrastata, Paolini stabile. Balzo Anisimova

Dopo il bis degli US Open, resta Aryna Sabalenka la numero 1 del mondo con margine molto ampio su Iga Swiatek. Oltre 3000 i punti di vantaggio della bielorussa sulla polacca, che però riesce a evitare il sorpasso da parte di Coco Gauff, l’unica altra che ad oggi riesce a pensare di avvicinarsi alle due leader. Il tutto in una situazione che vede le giocatrici prossime a una settimana ancora movimentata prima delle finali di Billie Jean King Cup.

La nota positiva riguarda Amanda Anisimova: per lei la seconda finale Slam dell’anno frutta 5 posizioni e la scalata fino in quarta posizione. Un obiettivo, questo, che esisteva da almeno sei anni, ma che è passato attraverso mille peripezie prima di potersi realizzare in pieno nel momento di massima fiducia. Scendono Jessica Pegula e Qinwen Zheng, mentre per Jasmine Paolini bastano tre punti per restare in ottava posizione (ma il discorso della Race è un minimo più complicato).

RANKING WTA

Lunedì 8 settembre 2025

1 Aryna Sabalenka 11225

2 Iga Swiatek 7933

3 Coco Gauff 7874

4 Amanda Anisimova 5159 (+5)

5 Mirra Andreeva 4793

6 Madison Keys 4579

7 Jessica Pegula 4383 (-3)

8 Jasmine Paolini 4006

9 Qinwen Zheng 4003 (-2)

10 Elena Rybakina 3833

TOP TEN ITALIANE

Dietro la numero 1 azzurra la situazione vede perdite di posizioni per le altre due in top 100, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. I progressi si vedono per quel che riguarda le giocatrici in scalata. Per Tyra Grant finale nel W50 di Bytom in Polonia, mentre per Silvia Ambrosio ultimo atto nella stessa categoria in quel di Oldenzaal, nei Paesi Bassi. Si avvicinano alle prime 200 posizioni, dove al momento di azzurre ce ne sono cinque.

64 Lucia Bronzetti 1008 (-7)

92 Elisabetta Cocciaretto 810 (-7)

148 Lucrezia Stefanini 491 (-3)

178 Nuria Brancaccio 406 (-13)

208 Tyra Caterina Grant 337 (+24)

231 Silvia Ambrosio 303 (+25)

248 Camilla Rosatello 282 (+5)

258 Giorgia Pedone 272 (-9)

269 Nicole Fossa Huergo 259 (+11)