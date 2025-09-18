Quando si gioca Italia-Argentina, Mondiali volley 2025: orario ottavi, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri sono riusciti ad accedere alla fase a eliminazione diretta in quel di Manila dopo aver seriamente rischiato l’eliminazione. La nostra Nazionale aveva aperto la rassegna iridata con un successo per 3-0 contro l’Algeria, poi ha perso al tie-break contro il Belgio e nello spareggio decisivo è riuscita a regolare l’Ucraina con il massimo scarto.

I Campioni del Mondo in carica sono entrati tra le migliori sedici compagini a livello internazionale, a differenza ad esempio di grandi potenze come Francia e Brasile, clamorosamente estromesse dall’evento all’altezza della fase a gironi. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno la sempre temibile Albiceleste, che ha avuto la meglio sulla Finlandia per 3-2 e poi è stata giustiziera proprio dei Campioni Olimpici di Parigi, avendo la meglio al tie-break.

L’appuntamento è per domenica 21 settembre alla SM Mall of Asia Arena di Pasay City (Manila, Filippine): si scenderà in campo alle ore 09.30 (nella metropoli asiatica sono sei ore avanti rispetto a noi). Simone Giannelli e compagni proveranno a farsi ulteriormente largo nel torneo, con l’intento di approdare ai quarti di finale contro la vincente di Finlandia-Belgio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, OTTAVI MONDIALI VOLLEY

Domenica 21 settembre

Ore 09.30 Italia vs Argentina

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.