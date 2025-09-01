Quando gioca l’Italia ai Mondiali di volley femminile? Orari quarti di finale ed eventuali turni successivi

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile, in corso a Bangkok, in Thailandia: le azzurre nel prossimo turno ad eliminazione diretta affronteranno la Polonia nel match previsto mercoledì 3 settembre alle ore 15.30 italiane.

In caso di successo, inoltre, l’Italia disputerà la semifinale contro la vincente di Brasile-Francia nella sfida in programma sabato 6 settembre, ma l’orario dell’incontro non è stato ancora definito. Le finali, invece, andranno in scena domenica 7 settembre: sfida per il bronzo alle 10.30 italiane, incontro per l’oro alle 14.30 italiane.

I Mondiali senior 2025 di volley femminile saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD in occasione dei match dell’Italia ed in diretta streaming su Rai Play per gli incontri delle azzurre e su DAZN e VBTV per tutte le sfide, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Ottavi di finale

(49) Paesi Bassi-Serbia 3-2

(50) Giappone-Thailandia 3-0

(51) Stati Uniti-Canada 3-1

(52) Turchia-Slovenia 3-0

(53) Italia-Germania 3-0

(54) Polonia-Belgio 3-2

(55) Brasile-Repubblica Dominicana 3-1

(56) Cina-Francia 1-3

Quarti di finale

(57) Paesi Bassi-Giappone, mercoledì 3 settembre ore 12.00

(58) Stati Uniti-Turchia, giovedì 4 settembre ore 15.30

(59) Italia-Polonia, mercoledì 3 settembre ore 15.30

(60) Brasile-Francia, giovedì 4 settembre ore 12.00

Semifinali

(61) Vincente 57-Vincente 58, sabato 6 settembre orario da definire

(62) Vincente 59-Vincente 60, sabato 6 settembre orario da definire

Finali

(63) 3°-4° posto Perdente 61-Perdente 62, domenica 7 settembre ore 10.30

(64) 1°-2° posto Vincente 61-Vincente 62, domenica 7 settembre ore 14.30

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD per i match dell’Italia.

Diretta streaming: Rai Play per i match dell’Italia, DAZN e VBTV per tutti i match.

Diretta live testuale: OA Sport per i match dell’Italia.