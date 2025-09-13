Pattinaggio artistico: un’ottima Gutmann centra il quinto posto al Lombardia Trophy 2025

Arrivano ancora ottime sensazioni da Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti chiuso al quinto posto la prova individuale femminile al Lombardia Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico in fase di svolgimento all’IceLab Arena di Bergamo, superando pronti-via quota 195 punti e pattinando per l’occasione il quarto libero del lotto.

Prova oltremodo consistente quella dell’allieva di Gabriele Minchio, pulita nella preziosa combinazione iniziale triplo lutz/euler/triplo salchow, difficoltà che ha preceduto un triplo flip sul quarto e due tripli loop, di cui uno snocciolato in catena con il triplo toeloop. Dopo aver passato in rassegna due trottole, l’azzurra ha staccato il triplo toeloop e la sequenza triplo toeloop/axel, penultimo elemento di salto prima del doppio axel conclusivo.

Facendo intravedere un margine davvero importante, Lara si è spinta fino a 128.25 (67.02, 61.23) per 195.95, appena due lunghezze in meno della Campionessa del Mondo Alysa Liu, scivolata dalla vetta al quarto posto con 128.22 (62.99, 65.23) per 197.84 a seguito di una prova non eccezionale sul profilo qualitativo.

A spuntarla è stata Rion Sumiyoshi, terza nel corto e prima nella classifica finale con 140.72 (73.70, 67.42) per 209.59 in una performance importante in cui ha bilanciato tecnico e components presentando sette tripli ed un tentativo di quadruplo toeloop non andato a buon fine. Seconda poi in super rimonta (era quinta nel corto) la connazionale Ami Nakai, caduta nel triplo axel ma brava a tenere botta con un free da 140.72 (73.70, 67.42) per 206.04. Sotto quota 200 la statunitense Sarah Everhardt, terza con 130.76 (67.15, 63.60) per 199.91. Da menzionare inoltre Chiara Minighini, nona con 101.72 (49.92, 51.80) per 158.86 e Vivienne Contarino, diciassettesima con 63.78 (27.77, 37.01) per 99.76.

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento che ha visto imporsi i cechi sempre più in crescita Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, al momento davanti con 74.66 (41.53, 33.13) precedendo gli statunitensi Eva Pate-Logan Bye, secondi con 74.27 (42.41, 31.86), oltre che Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevski, terzi con 69.73 (38.34, 31.39).

La migliore coppia italiana è stata quella formata da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, i quali si sono spinti fino a 65.02 (36.76, 28.26). Più contratta invece la prestazione di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, attualmente ottavi con 58.73 (30.33, 28.40) ricevendo livello base sul pattern e commettendo una imprecisione nell’elemento coreografico che, secondo il pannello, non ha marchiato tutti i requisiti richiesti dal regolamento.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE