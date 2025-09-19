Pallanuoto
Pallanuoto, il Brescia piega il Vouliagmeni per 15-13 e si porta ad un passo dalla Champions League
Parte con un successo la stagione internazionale dell’AN Brescia, unica compagine italiana impegnata nelle qualificazioni della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nel Girone C, in corso di svolgimento a Zagabria, in Croazia, i lombardi regolano i greci del Vouliagmeni per 15-13.
La formazione italiana si porta così a quota 3 in classifica e potrebbe festeggiare la qualificazione già domani, senza neppure scendere in acqua: affinché l’eventualità si concretizzi è necessario che i croati della Mladost, padroni di casa, alle ore 19.00 battano a loro volta la compagine ellenica.
Tornando alla cronaca odierna, nel primo quarto il Brescia trova subito il break e va sul 2-0, ma i greci riescono a ricucire lo strappo, portandosi sul 2-2. Lombardi ancora avanti e Vouliagmeni che trova ancora il pari, poi però il Brescia trova un altro break, che vale il +2. I greci tornano a -1, ma la formazione italiana a seguire trova il 6-4.
Nel secondo periodo il Brescia scava il solco decisivo, piazzando il break di 4-0 che ammazza la partita, portando lo score sul 10-4 a metà gara. Nella terza frazione arriva il massimo vantaggio dei lombardi, che arrivano a +7 sull’11-4, ma il Vouliagmeni ha un sussulto d’orgoglio e nel giro di un minuto griffa tre reti per tornare a -4 sul 7-11.
I greci tornano anche a -3 sull’8-11, poi nell’ultimo quarto il Brescia rompe il digiuno in attacco e ritorna a +5 sul 13-8. Gli ellenici accorciano ancora a -4, ma i lombardi replicano col 14-9. Il Vouliagmeni accorcia fino all’11-14, ma il Brescia griffa ancora il +4. Nel finale i greci tornano a -2, ma la formazione italiana vince per 15-13.