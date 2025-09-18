Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Brescia sfida Mladost e Vouliagmeni nelle qualificazioni

La stagione internazionale 2025-2026 della pallanuoto scatterà con le qualificazioni della Champions League maschile, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre: dieci squadre, suddivise in tre gironi, si contenderanno i sei posti in palio per la fase a gironi.

L’Italia è già rappresentata nella fase a gironi dalla Pro Recco, ma ai campioni d’Italia e detentori dell’Euro Cup potrà aggiungersi il Brescia, che invece dovrà affrontare le qualificazioni: i lombardi sono inseriti nel Gruppo C, che comprende anche i greci del Vouliagmeni ed i croati della Mladost, che ospiteranno il raggruppamento a Zagabria.

Il Brescia giocherà venerdì 19 alle 19.00 contro gli ellenici e domenica 21 alle 19.00 contro i padroni di casa, mentre la sfida tra greci e croati si disputerà sabato 20 alle 19.00: le prime due classificate passeranno alla fase a gironi, mentre la terza verrà retrocessa in Euro Cup, dove andrà a disputare le qualificazioni, venendo inserita nel girone che comprende anche il Trieste.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

QUALIFICAZIONI (Dal 19 al 21 settembre – Passano il turno le prime due di ogni girone)

Girone A (a Belgrado): VK Novi Beograd (Serbia), CSA Steaua BA (Romania), VPK Primorac Kotor (Montenegro), Pays d’Aix Natation (Francia).

Girone B (a Sabadell): KEIO CN Sabadell (Spagna), Vasas Sport Club (Ungheria), Spandau 04 (Germania).

Girone C (a Zagabria): AN Brescia (Italia), Vouliagmeni NC (Grecia), HAVK Mladost (Croazia).

FASE A GIRONI (Dal 14-15 ottobre 2025 al 10-11 febbraio 2026)

Girone A: Olympiacos SFP (Grecia), SPD Radnicki (Serbia), 1B, 1C.

Girone B: Pro Recco (Italia), VK Jadran Split (Croazia), Jadran m:tel Herceg Novi (Montenegro), 2A.

Girone C: FTC Telekom (Ungheria), CSM Oradea (Romania), 1A, 2C.

Girone D: Zodiac CNAB (Spagna), CN Marseille (Francia), Waspo Hannover 1898 (Germania), 2B.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

QUALIFICAZIONI (Dal 3 al 5 ottobre – Passano il turno le prime e le tre migliori seconde)

Girone A: 3B Champions, GS Apollon Smyrnis (Grecia), ZV De Zaan (Paesi Bassi), A-Polo Sport Management (Georgia).

Girone B: 3C Champions, BVK Crvena Zvezda (Serbia), Pallanuoto Trieste (Italia), Montpellier Water Polo (Francia).

Girone C: 3A Champions, WPC Dinamo Tbilisi (Georgia), VK Solaris (Croazia), CS Rapid Bucuresti (Romania).

Girone D: 4A Champions, Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria), CN Terrassa (Spagna), OSC Postadam (Germania).