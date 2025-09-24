Nadia Battocletti spumeggiante nel ranking mondiale! Iapichino sul podio, la classifica delle italiane

La stagione di atletica leggera si è ufficialmente conclusa con la disputata dei Mondiali a Tokyo, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Vengono considerati i punti acquisiti in cinque eventi (tenendo in conto piazzamento, prestazione tecnica, piazzamento in quella gara) e se ne fa una media. Soffermiamoci sulle italiane.

Nadia Battocletti occupa la seconda piazza sui 10.000 metri e sui 5.000 metri dopo essere salita sul podio in entrambe le specialità ai Mondiali, l’azzurra è alle spalle della keniana Beatrice Chebet, che si è imposta in ambito iridata in tutte e due le specialità. Antonella Palmisano è seconda nella 35 km di marcia dopo aver conquistato l’argento a Tokyo.

Larissa Iapichino ha difeso il terzo posto nel salto in lungo nonostante la controprestazione offerta nell’evento più importante della stagione, Ayomide Folorunso figura in top-10 sui 400 ostacoli, buona tredicesima piazza di Zaynab Dosso sui 100 metri (vengono considerati anche i risultati dei 60 metri, dove ha vinto l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali indoor).

RANKING WORLD ATHLETICS DELLE ITALIANE

100 METRI: Zaynab Dosso 13ma.

200 METRI: Dalia Kaddari 45ma, Vittoria Fontana 54ma.

400 METRI: Alice Mangione 32ma, Anna Polinari 40ma, Virginia Troiani 75ma, Alessandra Bonora 81ma.

800 METRI: Eloisa Coiro 24ma, Maria Colajanni 87ma, Laura Pellicoro 88ma, Marta Zenoni 89, Elena Bellò 92ma.

1500 METRI: Marta Zenoni 18ma, Gaia Sabbatini 36ma, Ludovica Cavalli 51ma.

5000 METRI: Nadia Battocletti seconda, Federica Del Buono 44ma.

10.000 METRI: Nadia Battocletti seconda, Elisa Palmero 50ma, Federica Del Buono 51ma.

100 OSTACOLI: Giada Carmassi 17ma, Elena Carraro 32ma, Elisa Maria Di Lazzaro 61ma.

400 OSTACOLI: Ayomide Folorunso nona, Alice Muraro 21ma, Rebecca Sartori 37ma, Linda Olivieri 42ma.

3000 SIEPI: Gaia Colli 81ma.

SALTO IN ALTO: Idea Pieroni 22ma, Asia Tavernini 33ma, Giulia De Marchi 92ma.

SALTO CON L’ASTA: Roberta Bruni 11ma, Elisa Molinarolo 19ma, Virginia Scardanzan 52ma, Maria Roberta Gherca 80ma, Great Nnachi 93ma, Giulia Valletti Borgnini 94ma.

SALTO IN LUNGO: Larissa Iapichino terza.

SALTO TRIPLO: Erika Saraceni 33ma, Ottavia Cestonaro 52ma.

GETTO DEL PESO: nessuna italiana in top-100.

LANCIO DEL DISCO: Daisy Osakue 29ma, Stefania Strumillo 72ma, Benedetta Benedetti 86ma.

LANCIO DEL MARTELLO: Sara Fantini 12ma, Rachele Mori 61ma.

TIRO DEL GIAVELLOTTO: Paola Padovan 71ma.

MARATONA: nessuna italiana in top-100.

20 KM DI MARCIA: Antonella Palmisano 11ma, Alexandrina Mihai 27mma, Federica Curiazzi 30ma, Valentina Trapletti 31ma, Eleonora Giorgi 32ma, Nicole Colombi 56ma, Giulia Gabriele 78ma, Sofia Fiorini 82ma, Giada Traina 96ma.

35 KM DI MARCIA: Antonella Palmisano seconda, Nicole Colombi 10ma, Federica Curiazzi 12ma, Eleonora Giorgi 17ma, Sofia Fiorini 32ma, Sara Vitello 40ma, Rosetta La Delfa 51ma, Beatrice Foresti 56ma, Matilde Ballerini 72ma.

EPTATHLON: Sveva Gerevini 23ma.