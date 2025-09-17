Muraro, Folorunso e Sartori si fermano in semifinale ai Mondiali. Femke Bol passeggia sui 400 hs

Nessuna italiana è riuscita a qualificarsi alla finale dei 400 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica. La missione era davvero ardua, per non dire improba, per le azzurre sulla pista di Tokyo. Alice Muraro era reduce dal personale di 54.36 corso in batteria (seconda italiana di sempre), è partita bene, ha gestito nella fase centrale e poi è tornata in spinta sul rettilineo, chiudendo la terza semifinale al quinto posto con il tempo di 54.50. Passavano le prime due classificate e i due migliori tempi di ripescaggio, la statunitense Anna Cockrell ha impressionato (53.28) davanti alla giamaicana Shiann Salmon (54.03) e alla norvegese Amalie Iuel (54.28).

Distribuzione scientifica da parte di Ayomide Folorunso, primatista italiana che sperava di entrare in finale per la seconda volta in carriera. L’emiliana ha però avuto un tentennamento sulla penultima barriera e ha chiuso la seconda semifinale al quarto posto (54.37). Nella serie dell’azzurra ha giganteggiato l’olandese Femke Bol, grande favorita per la conquista della medaglia d’oro e capace di passeggiare in 52.31 davanti alla statunitense Dalilah Muhammad (53.14) e alla belga Naomi van den Broeck (53.65, record nazionale).

Serviva proprio il 53.65 della belga per il ripescaggio. Nella prima semifinale si è imposta la panamense Gianna Woodruff con il nuovo record continentale (52.66) davanti alla statunitense Jasmine Jones (53.01) e alla slovacca Emma Zapletalova (53.22), che gode del miglior crono di ripescaggio. Rebecca Sartori ottava con 55.34.