MotoGP, Marco Bezzecchi: “A Motegi voglio proseguire nella scia di Misano. Sul sorpasso in classifica a Pecco…”

Marco Bezzecchi si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato “Twin Ring” di Motegi il pilota romagnolo cercherà di proseguire nel suo ottimo momento, culminato con il successo di Misano nell’ultima tappa del campionato.

Il portacolori del team Aprilia, oltre alla vittoria sulla pista di casa, sta attraversando un momento decisamente positivo, con la moto di Noale che ha mosso passi in avanti importanti. Proprio per questo motivo si è avvicinato al terzo posto nella graduatoria generale, sfruttando anche le difficoltà di Pecco Bagnaia e ora proverà e proseguire su questa scia anche nella trasferta asiatica che, dopo il Giappone, porterà il Circus in Indonesia, Australia e Malesia.

Il pilota romagnolo dà il via al suo racconto in maniera positiva: “L’ultimo weekend di gara è stato splendido, sicuramente sarebbe bello ripetersi anche qui – sorride – Ad ogni modo sappiamo che Motegi è completamente diverso rispetto a Misano per lay-out e livello di aderenza. Correrò su questa pista per la prima volta con l’Aprilia, per cui vedremo come andranno le cose. Io sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio. Sulla carta questa pista si sposa bene con il mio stile di guida. Amo le frenate forti e queste staccate. Inoltre ho bei ricordi a Motegi dato che ho centrato il mio primo podio in assoluto ai tempi della Moto3″.

Marco Bezzecchi, poi, analizza il suo momento attuale, comparato ad un inizio non semplice: “Se ripenso ai test pre-stagionali non immaginavo che avremmo raggiunto un livello così alto in poco tempo. Dopo i test la situazione era complicata, sia per la moto, sia perchè Jorge Martin si era infortunato. Dopodiché, con tanto lavoro, le cose sono migliorate e da quel momento tutto è cambiato. Se punto al terzo posto della generale? So che sono a 8 punti da Pecco ma, sinceramente, non guardo molto a questi aspetti. Preferisco puntare all’essere competitivo gara dopo gara”.