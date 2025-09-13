Mondiali mountain bike 2025 oggi in tv: orari 13 settembre, streaming, italiani in gara

Terza e penultima giornata ai Mondiali di mountain bike 2025. La rassegna iridata in scena questo fine settimana a Valais, in Svizzera metterà in palio oggi, sabato 13 settembre, altri due titoli mondiali. L’Italia ha già ottenuto uno splendido argento nella prima gara, la Mixed Team Relay, vinta dalla Francia. Oggi invece, dopo le due prove juniores, sarà il turno della gara Under 23 maschile e di quella Elite femminile.

Si parte alle ore 11.00 con la prova Under 23 maschile della specialità Cross-Country Olimpico che assegnerà il primo titolo iridato della giornata. L’Italia schiererà Elian Paccagnella (Wilier-Vittoria Factory Team), Matteo Siffredi (KTM-Protek-Elettrosystem), Fabio Bassignana (KTM-Protek-Elettrosystem) e Giulio Peruzzo (KTM-Protek-Elettrosystem).

Alle ore 14.00 sarà il turno della prima gara Elite della rassegna, riservata alle donne. L’Italia schiera Martina Berta (Esercito), una delle atlete più promettenti già bronzo mondiale, Chiara Teocchi (Esercito) e Nicole Pesse (CS Carabinieri Cicli Olympia).

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025

Sabato 13 settembre Valais-Svizzera

Ore 11.00 Under 23 Maschile

Ore 14.00 Elite Femminile

ITALIANI IN GARA

Ore 11.00 Under 23 Maschile – Elian Paccagnella (Wilier-Vittoria Factory Team), Matteo Siffredi (KTM-Protek-Elettrosystem), Fabio Bassignana (KTM-Protek-Elettrosystem) e Giulio Peruzzo (KTM-Protek-Elettrosystem).

Ore 14.00 Elite Femminile – Martina Berta (Esercito), Chiara Teocchi (Esercito) e Nicole Pesse (CS Carabinieri Cicli Olympia).

DOVE VEDERE I MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: non prevista