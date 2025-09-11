Martina Maggio vede la fine del calvario: “Riabilitazione lunga, pian piano si risolverà tutto”

Problemi su problemi nelle ultime stagioni per Martina Maggio che ora, dopo un paio di interventi chirurgici, sembra essere tornata al top. L’azzurra in questi giorni è impegnata a Tirrenia nel collegiale estivo assieme ovviamente alle altre atlete della Nazionale di ginnastica artistica femminile. Chiara Sani l’ha ascoltata nella sua rubrica Ginnasticomania.

Le parole dell’azzurra: “Sicuramente sono in una fase di ripresa, la riabilitazione è stata più lunga del previsto, diciamo che piano piano sto cercando di rimettermi in forma per risolvere questo maledetto problema al piede che mi sta dando tanti problemi. Pian piano si risolverà tutto”.

Le compagne di Nazionale: “Le conoscevo tutte perché alla fine quando facevamo i ritiri, anche a Brescia ci eravamo già viste. Sicuramente è molto bello trovarci tutte insieme e passare del tempo insieme. Condividiamo le stesse passioni, ci troviamo bene. Stare insieme è molto importante per la squadra. Per me è emozionante ritornare anche solo nel giro, come tempo di partenza”.

L’esempio per le più giovani compagne di squadra: “Sicuramente questi periodi nella carriera capitano e a volte possono essere più frequenti o meno, dipende da ginnasta a ginnasta. Ne ho vissuti talmente tanti, ognuno dipende dalla tua situazione. Quello che posso trasmettere è quello di riuscire a superare i momenti più bui, andando avanti pensando sempre al tuo obiettivo. Hai avuto la fortuna di far sì che la tua passione diventasse il tuo lavoro, grazie al tuo lavoro”.