LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sarà fuga da lontano, ci provano anche Ganna e Tiberi?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa della Vuelta a España 2025. Si conclude la seconda settimana della corsa a tappe spagnola con una frazione di 167.8 km che porterà i corridori da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos.

Le maggiori difficoltà di questa tappa sono poste nella prima metà di corsa: il km 0 è posto ai piedi del Puerto A Gargana (16.4 km al 5.1% di pendenza media), salita di prima categoria dove potrebbe nascere la fuga di giornata. Dopo una trentina di chilometri il gruppo scalerà l’Alto de Barbeitos (11.9 km al 3.8%), GPM di seconda categoria. Da quel momento in poi ci sarà un continuo alternarsi tra discesa ed alcuni strappi, con gli ultimi 30 chilometri di falsopiano.

Le caratteristiche di questa tappa lasciano ben sperare per tutti i cacciatori di tappe: gli uomini della generale potrebbero lasciar andare una grande fuga da lontano che potrebbe così giocarsi il successo a Monforte de Lemos. Anche gli italiani Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ed Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious) potrebbero provare ad inserirsi nella fuga di giornata, mentre la UAE Team Emirates proverà a centrare l’ottava vittoria di questa tappa, la quinta consecutiva dopo il successo di ieri di Marc Soler.

La quindicesima frazione della Vuelta a España partirà alle 13.05 da A Veiga/Vegadeo. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa odierna con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!