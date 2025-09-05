Ciclismo
LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la resa dei conti sul mostruoso Angliru
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa della Vuelta a España 2025. La corsa a tappe spagnola, giunta quest’anno alla sua ottantesima edizione, offre oggi una frazione decisiva che si concluderà con la scalata dello storico Angliru. La salita mostruosa sarà lo spartiacque per la classifica generale guidata da Jonas Vingegaard.
La tappa partirà da Cabezon de la Sal e si concluderà dopo 202,7 chilometri, sull’Angliru. Inizio totalmente in pianura dove si potrebbe formare la fuga di giornata, che dovrà essere ben gestita dalle squadre che puntano al successo. Le prime difficoltà altimetriche si incontrano dopo circa 140 chilometri, con il primo GPM di giornata, l’Alto La Mozqueta (6,3 km all’8,4% di pendenza media) che farà da preludio al duro finale.
La discesa porterà poi ai piedi del secondo GPM, quello dell‘Alto del Cordal (5,5 km all’8,8% di pendenza media) che, seppur breve, inizierà a pesare sulle gambe dei corridori. Da qui si scollina, si affronta nuovamente la discesa e si incomincia la salita finale, l’Angliru. L’ascesa terribile, con i suoi 12,4 chilometri al 9,7% di pendenza media, mette in palio la vittoria finale e probabilmente gran parte di Vuelta, se dovesse essere conquistato da Vingegaard.
Il danese, già in maglia roja, vorrà sicuramente ipotecare il successo ed allungare in classifica proprio sull’Angliru, per dare a tutti, una nuova dimostrazione di forza. Difficile ipotizzare qualcuno che riesca a tenere il passo del fuoriclasse della Visma che, già in salite più pedalabili, ha dimostrato il suo strapotere rispetto agli avversari. Pidcock ed Almeida saranno comunque osservati speciali, con la lotta per il podio ancora vivissima.
Da capire anche se Ciccone e Pellizzari riusciranno a tenere il ritmo dei migliori per rimanere in classifica. La tredicesima frazione della Vuelta a España partirà alle ore 11.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa a partire dalle ore 11.45, per non perdervi neanche un aggiornamento sulla tappa regina. Buon divertimento!