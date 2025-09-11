LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna vuole lasciare il segno nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa della Vuelta a España 2025, la cronometro individuale Valladolid-Valladolid di 12,2 chilometri. Tutto pronto per la disputa della prova contro il tempo. Continua il duello per la vittoria finale, ma quella odierna potrebbe essere l’occasione propizia in cui l’Italia riesce ad incamerare il secondo successo consecutivo grazie a Filippo Ganna. Gli organizzatori, per assicurare maggiore protezione ai corridori, hanno deciso di accorciare il tracciato di quindici chilometri.

La tappa di ieri O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri si è conclusa con il trionfo di Giulio Pellizzari. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe ha attaccato nel finale e ha tagliato il traguardo da solo precedendo il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team e l’australiano Jai Hindley. Jonas Vingegaard ha guadagnato due secondi su Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e guida la classifica generale con 50’’ sul portoghese.

Il percorso odierno non presenta difficoltà altimetriche e favorisce gli specialisti in grado di produrre elevate velocità. La riduzione del chilometraggio aiuterà in maniera significativa i non specialisti della prova contro il tempo e consentirà loro di ridurre le proporzioni dell’eventuale passivo.

La fortuna nell’ultimo periodo non gli ha certamente sorriso: la caduta nella prima tappa del Tour de France lo ha costretto al prematuro abbandono, mentre la Vuelta, fin qui, non gli ha riservato alcuna soddisfazione. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) punta a lasciare il segno per ritrovare un successo che manca da diverso tempo e regalare all’Italia la seconda vittoria di tappa dell’ottantesima edizione della corsa iberica. Il corridore piemontese è uno dei migliori interpreti della specialità nel panorama internazionale, è stato due volte campione iridato. Il rivale più pericoloso per Ganna potrebbe rivelarsi l’elvetico Stefan Kung della Groupama-FDJ.

In ottica classifica generale Jonas Vingegaard e Joao Almeida sono pronti ad un nuovo faccia a faccia. Il cambio della lunghezza del percorso non dovrebbe generare distacchi significativi. La crono, almeno sulla carta, sembra essere un esercizio nel quale il portoghese della UAE Team Emirates parte avanti. Giulio Pellizzari, reduce dalla splendida affermazione di ieri, punterà a disputare la migliore cronometro possibile con l’obiettivo di limitare i danni per tornare poi protagonista nel tappone di sabato.

Vedremo chi potrà fregiarsi del successo di giornata e quali modifiche subirà la classifica generale. La partenza della diciottesima tappa è prevista alle ore 14:35 con il via del primo corridore ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la diciottesima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!