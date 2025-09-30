LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 74-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards trascina, le V nere firmano subito l’impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Decisivi due fattori fondamentali: il 3/23 del Real da tre (che dice molto di quanto la Virtus abbia ben difeso e messo in difficoltà il sistema offensivo dei blancos, la partecipazione di tutto l’attacco bolognese a qualsiasi cosa, oggi hanno segnato tutti. E intanto sulle tribune del PalaDozza parte il coro sulle note di “Amandoti” dei CCCP – Fedeli alla linea.

TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 14; REAL: Hezonja 14

FINISCE QUI! Alzano le braccia al cielo gli spettatori del PalaDozza, la Virtus Bologna apre la sua Eurolega con una signora vittoria!

74-68 2/2 Hackett!

HEZONJA SBAGLIA! Rimbalzo Smailagic, fallo su Hackett che può andare in lunetta a -3″8, ma a questo punto la Virtus Bologna ha un piede e tre quarti su una vittoria di quelle di gran peso!

Subito il timeout chiamato da Scariolo per organizzare un piano di recupero.

72-68 2/2 Morgan!

Raggiunto Morgan, fallo ancora di Okeke e stavolta sì, liberi, a -11″3.

Fallo normale. Non due liberi, ma rimessa perché è adesso che arriva il quarto fallo del Real.

Arriva la chiamata per vedere se si può fare l’upgrade a fallo antisportivo di Okeke che, in effetti, tanto basso col braccio non è (ma forse non in modo tale da provocare l’upgrade stesso).

SMAILAGIC BLOCCA LA VISUALE A CAMPAZZO! E poi Okeke riesce a fare fallo sullo stesso Smailagic a 12″1.

Sbaglia Edwards da tre, 35″.

70-68 Campazzo riesce a beffare Pajola, tripla proprio a inizio ultimo minuto.

70-65 EDWARDS! L’appoggio a -1’18”.

68-65 Transizione Real, anzi Hezonja, da palla persa su scivolata di Smailagic. 1’30” e poco più alla fine.

68-63 Penetra Feliz dal lato sinistro.

Si riprende, -2’11”.

68-61 SALIOU NIANG! MA COS’HA FATTO! Si porta a casa ferro, retina, Gabriel Deck, PalaDozza, tutto! Timeout obbligato di Scariolo.

Hezonja sbaglia non una, ma due triple.

Edwards sbaglia il libero del tecnico, come già era capitato a Morgan in precedenza.

La rimessa è assegnata al Real Madrid, prima però c’è il libero del tecnico.

Serve molto tempo per la decisione con 2’48” da giocare.

Gran difesa Virtus, ultimo tocco di Tavares a rimbalzo, Scariolo esce dall’area tecnica e protesta vibrantemente, intanto c’è il fallo tecnico, poi c’è anche il challenge che gli è pure stato accordato per capire se effettivamente l’ultimo tocco è di Tavares o di Smailagic.

66-61 Campazzo lasciato tirare fondamentalmente da solo, tripla del -5.

Si riparte con 4′ da giocare.

66-58 Brutta persa bianconera, scappa Hezonja che chiude la transizione con l’appoggio e provoca il timeout da parte di Ivanovic.

66-56 Schiacciata poderosa di Tavares.

66-54 ANCORA CARSEN EDWARDS! 3/5 per lui da tre stasera, +12 Virtus!

Ultimi 5 minuti al PalaDozza!

Rimessa assegnata alla Virtus!

C’è necessità di rivedere una rimessa su passaggio tentato da Campazzo a Tavares: l’ultima gamba che tocca è sua o di Smailagic? Cronometro a 5’29” dal termine.

63-54 EDWARDS! Bravissimo a pescare Niang sul lato debole, c’è l’appoggio!

E dopo una brutta persa del Real con 5’57” da giocare c’è timeout chiamato da Scariolo.

0/2 Tavares.

Llull alza per Tavares, non si chiude l’alley oop, c’è il fallo di Jallow e con esso due liberi.

61-54 1/2 Vildoza. 7′ alla fine.

Fernando chiude lo specchio di tiro a Vildoza, ma abbassa il braccio, prende quello dell’argentino e gli regala due liberi.

60-54 Palla a terra di Llull che appoggia.

60-52 LUCA VILDOZA DA QUASI NOVE METRI!

57-52 Diarra con i due in appoggio!

55-52 Diarra sbaglia il passaggio a Hackett, Okeke appoggia facilmente.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – VIRTUS: Edwards, Smailagic 9; REAL: Hezonja 12

55-50 HACKETT! Anche lui dalla media, ma è sua l’ultima parola! Terzo quarto che così si chiude con le V nere ancora avanti di 5 punti. E ci aspettano 10 minuti di fuoco.

53-50 Llull fa il Llull e dalla media segna il -3.

Ultimo minuto del quarto che inizia con Okeke che prova ad arrampicarsi sul ferro per “sistemarsi” il tiro, inevitabile il fischio contro.

53-48 Alston com’è come non è tiene palla in situazione complicata sulla linea di fondo e appoggia i suoi primi due!

51-48 Llull nel mezzo angolo per Fernando, prima tripla del Real dopo quasi 28 minuti.

51-45 Semigancio di Fernando.

51-43 2/2 Edwards. E c’è timeout chiamato da Scariolo.

Bonus raggiunto anche dal Real Madrid, questo significa liberi per Edwards con 3’09” alla penultima sirena.

49.43 EDWARDS PER DIOUF! Collassa la difesa sull’uno, l’altro è libero d’appoggiare!

47-43 Realizza l’aggiuntivo Edwards.

46-43 CARSEN EDWARDS! Numero assoluto dell’ex Bayern Monaco, riceve da Hackett, piazza la tripla frontale da sette metri e mezzo abbondanti e c’è anche il fallo di Deck!

43-43 2/2 Deck.

Fallo di Jallow su Deck, sono due liberi.

Dopo il fallo di Niang su Tavares, obbligato visto il mismatch, c’è timeout chiamato da Ivanovic a metà terzo quarto.

43-41 Parte dal post basso Deck e appoggia al tabellone.

43-39 Terza stoppata di Tavares (su Smailagic), poi è transizione veloce e Campazzo da solo segna in appoggio.

Tavares tocca per Hezonja, ma arriva Morgan a disturbarlo: la rimessa è della Virtus.

Morgan sbaglia il libero del tecnico con 6’56” da giocare, ora c’è palla a due dopo il momento precedente.

Tavares sta passando un autentico incubo: prima Smailagic lo tiene (e non sarebbero certo stati impossibili da fischiare i passi), poi è costretto a una situazione di contesa sempre da Smailagic, c’è tecnico contro di lui.

43-37 Smailagic con la tripla del +6!

40-37 Hezonja si muove attorno alla difesa bianconera, sono due punti.

40-35 NIANG! Vola via fino in fondo, e non la può chiudere che in un modo!

21:45 Inizia il terzo quarto!

21:43 Ancora: espulsione automatica per l’allenatore se lui o un membro della panchina entrano in campo durante un contropiede. Se qualcuno dalla panchina disturba in eccesso ci sarà fallo tecnico a fine azione. Infine, instant replay: alle situazioni già note vengono aggiunte le violazioni di 8 secondi negli ultimi 2 minuti della partita o nell’overtime (solo a fallo fischiato), sfidabile dagli allenatori con il challenge solo se chiamata. Inoltre entra nell’instant replay l’identificazione di un giocatore che ha commesso il fallo in caso di dubbio, e questa può accadere su tutta la gara e senza possibile challenge degli allenatori.

21:40 Approfittiamo dell’intervallo per scoprire alcune delle regole introdotte quest’anno, si tratta più che altro di alcuni dettagli. Innanzitutto i falli tecnici: saranno immediati, senza avvertimento, per comportamenti inappropriati, proteste eccessive o flopping. Gli avvertimenti restano se si ritarda la ripresa degli occhi, se si fanno gesti davanti al tiratore o per distrazioni evidenti (possono essere urla in zona tiro).

21:37 Arriva un altro risultato definitivo di oggi, ed è quello che vede l’Anadolu Efes battere il Maccabi Tel Aviv 85-78.

21:34 Qualche dato statistico che importa: 0/8 da tre per il Real, che però è paradossalmente avanti 36-41 nella valutazione. Chiaramente incide tanto la bontà del primo quarto, in quella che è stata una partita che finora ne ha davvero incluse due diverse. E se c’è un momento per la Virtus in cui si può tentare il colpo, forse è proprio questo.

TOP SCORER – VIRTUS: Vildoza 7; REAL: Hezonja 10

Sbaglia il tiro cadendo indietro Lyles, finisce il secondo quarto e la Virtus Bologna, dopo aver iniziato male, grazie a una maggiore applicazione e una più elevata intensità chiude avanti di tre punti a metà gara.

0/2 Smailagic.

Smailagic fa saltare Tavares, lo costringe al fallo e sono due tiri liberi.

38-35 Lyles inaugura l’ultimo minuto con una penetrazione di fisico che va a finire con l’appoggio.

38-33 Appoggio facile per Smailagic!

36-33 Brutta persa Virtus e allora per Abalde e Deck è facile chiudere la transizione.

36-31 Abalde tira dalla media sulla testa di Edwards.

36-29 2/2 Smailagic.

Fallo vicino a canestro di Tavares su Smailagic, liberi.

34-29 Campazzo per Tavares, è troppo facile per lui segnare.

34-27 Non realizza Taylor in entrata, ma Smailagic con la correzione a canestro sì! Altro timeout di Scariolo a 3′ dall’intervallo, il 20-8 dice molto, se non tutto, di questi sette minuti.

32-27 Gran cosa di Morgan, che parte dal palleggio, si protegge da Tavares che è una montagna in confronto a lui e appoggia!

30-27 TAYLOR! Piazza la tripla!

27-27 Meraviglia di Hezonja: riceve, va in fadeaway e appoggia al vetro.

27-25 COSA FA VILDOZA! Un paio di numeri spettacolari (con palleggio accanto al fianco di Garuba passandogli dietro il corpo) nella propria metà campo, poi parte per la linea centrale ed è vantaggio Virtus!

25-25 Jallow con la velocità va ad appoggiare!

23-25 Ritorna a macinare Hezonja con l’appoggio al tabellone.

23-23 NIANG! Con il terzo tempo e la reverse per la parità dopo la stoppata di Diouf!

21-23 Molto molto bella la circolazione della Virtus qui! Si aprono sempre un po’ più spazi, poi Niang serve Diouf a rimorchio: schiacciata!

19-23 Transizione veloce di Feliz che appoggia al tabellone.

Timeout chiamato da Scariolo, cui non piace un Real meno volitivo nelle primissime battute del secondo periodo.

19-21 Morgan con la tripla! E Bologna si riavvicina.

16-21 1/2 Garuba.

16-20 Realizza il libero del tecnico Llull, ora ce ne sono due per Garuba.

Tecnico contro Diarra perché ha protestato in maniera veemente causa fischio di suo fallo su Garuba su cui non era d’accordo.

16-19 Ancora Niang! Dalla ricezione all’appoggio vicino a canestro.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – VIRTUS: Vildoza 5; REAL: Hezonja 6

14-19 Niang letteralmente di rapina con un tocco per il canestro che chiude un difficile primo quarto per la Virtus Bologna, che molto a lungo ha avuto grandissimi problemi a trovare tiri puliti.

12-19 Gran canestro di Deck da vicino a canestro, con tanta tecnica.

12-17 Che tripla di Vildoza per aprire l’ultimo minuto del quarto! Praticamente se l’è costruita da solo.

9-17 2/2 Lyles.

Lyles è molto veloce, Niang prova a fermarlo, ma prende il braccio del tiro: liberi.

9-15 Tiro dalla media che va a segno per Diarra, debuttante assoluto in Eurolega e anche fuori dal continente africano.

Timeout chiamato da Ivanovic, Bologna che non riesce a capire bene come entrare nelle maglie difensive dei blancos.

7-15 Gran transizione del Real, chiusa da Kreamer, che tenta di scappare a 3’30” da fine primo quarto.

7-13 Segna Fernando accelerando e poi sfruttando l’uno contro uno.

7-11 Arriva fino in fondo Vildoza, primi due in maglia Virtus in Eurolega per lui.

5-11 Deck lasciato solo sotto canestro non può non realizzare.

Ed è il momento del consueto timeout televisivo.

5-9 Fino in fondo Hezonja da una strepitosa stoppata di Tavares su Jallow.

Momenti un po’ caotici da una parte e dall’altra, meno di 6′ alla fine del primo quarto.

5-7 Giro e tiro di Hezonja, sono due per lui.

Clinic difensivo di Pajola su Felix che provoca una palla persa.

5-5 2/2 Pajola.

Tavares stoppa Smailagic in penetrazione, raccoglie il rimbalzo Pajola che riesce a guadagnarsi due liberi.

3-5 Hezonja dalla media a segno.

3-3 Tavares riceve da Hezonja, non riesce ad anticiparlo Smailagic e allora sono due facili.

3-1 Carsen Edwards si fa subito sentire: tripla!

0-1 1/2 Okeke.

Okeke cerca subito di farsi spazio nel pitturato, due tiri liberi per iniziare.

Primo possesso Real.

20:45 Terminato il minuto di raccoglimento, ora si inizia.

20:44 Squadre in campo, palla a due in arrivo! Prima però, come su tutti i campo, un minuto di silenzio alla memoria di Giorgio Armani.

20:42 QUINTETTI – VIRTUS: Pajola Edwards Alston Smailagic Jallow; REAL: Feliz Abalde Hezonja Okeke Tavares

20:40 In corso ora la prima presentazione delle due squadre per la nuova edizione di Eurolega.

20:37 Non c’è stata una grande accoglienza per Sergio Scariolo all’ingresso: alcuni fischi all’indirizzo del coach dell’ultimo scudetto virtussino. La ragione non è evidentemente legata a quanto accadde tre anni fa, ma più ad altri episodi sia del divorzio che precedenti (su tutti anche il difficile rapporto con Marco Belinelli, finito ampiamente sulla stampa bolognese e non solo).

20:34 Sono già terminate due partite. L’esordio di Dubai, la squadra più chiacchierata (per tanti motivi non solo cestistici) prima dell’inizio della stagione, è stato segnato dalla vittoria sul Partizan per 89-76, mentre l’Hapoel Tel Aviv ha sorpreso il Barcellona con un 103-87.

20:31 Questi sono i 12 dell’esordio della Virtus, tra i quali c’è una buona fetta delle novità della stagione bianconera.

See more Virtus in campo così per il debutto in Eurolega ⚡️ pic.twitter.com/NPqOJ7dhGV — Virtus Bologna (@VirtusBo) September 30, 2025

20:28 C’è subito una notizia che riguarda il Real: non verrà impiegato Gabriele Procida in questa partita, e per certi versi è un peccato perché sarebbe stato anche sapore di derby per lui, che il PalaDozza lo ha vissuto in maglia Fortitudo Bologna.

20:25 Buonasera e bentrovati per questa prima di Eurolega al PalaDozza per la Virtus Bologna, che ospita il Real Madrid.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Eurolega 2025-2026. Debutto stagionale per la Virtus Bologna, che affronta il Real Madrid nella cornice del PalaDozza, che ritorna a seguito dell’attuale indisponibilità dell’arena nella fiera di Bologna.

Per le V nere arriva un esordio di quelli tutti da vedere, anche se non tutti saranno della partita. Fuori sicuramente Nicola Akele, in dubbio Brandon Taylor per i padroni di casa, mentre per gli ospiti sicuramente out Theo Maledon, che si è fatto male nella finale di Supercoppa spagnola.

Per il Real è anche la prima in panchina di Sergio Scariolo, che alle V nere ha regalato gioie di grande livello come quelle legate all’EuroCup 2022. E di scena ci sarà anche Gabriele Procida, per cui questo è una specie di derby, considerando che è stato alla Fortitudo nella fase iniziale della sua carriera.

Così presenta la prima volta continentale della sua squadra coach Dusko Ivanovic: “Iniziamo l’Eurolega contro una delle migliori squadre della competizione, con un roster davvero completo. Giocano in maniera dura e usano tanto la transizione come soluzione offensiva. Noi dobbiamo migliorare alcune cose rispetto all’ultima gara contro Milano, giocando meglio in difesa e con più presenza a rimbalzo“.

Il match tra Virtus Bologna e Real Madrid vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!