LIVE USA-Bulgaria, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Blengini ribalterà il pronostico?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Usa e Bulgaria. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Cechia-Iran in semifinale. Il Mondiale di volley nelle Filippine continua a riservare colpi di scena e l’ultima giornata dei quarti di finale porta con sé una sfida molto interessante: USA–Bulgaria, un confronto che profuma di grande classico e che potrebbe diventare il trampolino di lancio verso la corsa alle medaglie.

Gli USA di Karch Kiraly hanno fin qui avuto un cammino perfetto, quattro vittorie su quattro, compreso il 3-1 con cui hanno regolato la Slovenia negli ottavi di finale. La squadra americana ha mostrato tutta la profondità del proprio organico, alternando soluzioni d’attacco potenti e precise a una difesa capace di alzare il livello nei momenti decisivi. Il protagonista assoluto contro gli sloveni è stato Garcia, devastante con i suoi 26 punti, ma non meno importanti sono stati gli apporti di Aaron Russell e Jake Champlin, due schiacciatori capaci di dare qualità sia in fase offensiva sia in ricezione. A guidare il gioco c’è la regia solida e affidabile di Micah Christenson, mentre la seconda linea può contare sull’esperienza e sull’equilibrio del libero Erik Shoji.

Gli Stati Uniti si presentano così come una delle candidate più credibili per il titolo, pronti a rompere la tradizione non proprio favorevole ai Mondiali, dove hanno conquistato un solo oro – lontano 1986 – e due medaglie di bronzo. La sensazione, però, è che questa squadra abbia la maturità e la varietà di soluzioni per riportarsi sul podio, magari anche sul gradino più alto.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Bulgaria che si è confermata come una delle rivelazioni di questo torneo. La nazionale guidata da Gianlorenzo Blengini, ex ct dell’Italia, ha trovato la giusta alchimia tra giovani talenti ed esperienza. La stella più luminosa è senza dubbio Aleksandar Nikolov, già leader tecnico e carismatico, devastante al servizio e capace di trasformare qualsiasi pallone in punto. Ma non è soltanto “Nikolov-dipendente”: il fratello Simeon Nikolov sta crescendo partita dopo partita in regia, i centrali Grozdanov e Skrimov garantiscono presenza a muro e varietà in attacco, mentre lo schiacciatore Asparuh Atanasov offre quella solidità che serve nei momenti di maggiore tensione. Negli ottavi i bulgari hanno liquidato il Portogallo con un secco 3-0, dimostrando non solo entusiasmo e freschezza, ma anche concretezza.

La partita promette scintille perché mette a confronto due filosofie diverse. Da un lato la potenza fisica e la profondità del roster statunitense, con tanti giocatori già affermati a livello mondiale e abituati a lottare per grandi traguardi. Dall’altro l’entusiasmo e la sfrontatezza di una Bulgaria giovane, che non ha nulla da perdere e che, sotto la guida di Blengini, sembra aver trovato la continuità necessaria per competere con le big. Per gli Stati Uniti questo quarto di finale è un’occasione da non sciupare, la chance di dare continuità a un cammino che finora è stato impeccabile. Per la Bulgaria, invece, rappresenta l’opportunità di trasformare un Mondiale già positivo in un torneo indimenticabile, in grado di rilanciare un movimento che negli ultimi anni aveva faticato a emergere.

