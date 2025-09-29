LIVE Sinner-Marozsan 6-1 7-5, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro approda in semifinale, troverà De Minaur

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Marozsan. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

09:48 7 ACE ed un doppio fallo per l’altoatesino, che ha messo in campo il 57% di prime ricavando il 70% di punti. 6 su 10 invece sulla seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto appena il 33%.

09:47 Terza semifinale consecutiva a Pechino per Sinner, che ha risposto immediatamente dopo aver subito il break nel nono gioco del secondo set.

JANNIK SINNER b. FABIAN MAROZSAN 6-1 7-5! Finisce qui, con il rovescio dell’ungherese che si spegne in rete. Parziale di 12-1 dal 4-5 messo a segno dall’azzurro, che domani in semifinale alle 8.00 italiane sfiderà l’australiano Alex De Minaur.

0-40 TRE MATCH POINT SINNER! Ottima risposta di dritto di Jannik.

0-30 A metà rete il rovescio di Marozsan.

0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio del magiaro.

6-5 Game Sinner. Servizio e dritto. Dopo il cambio di campo Marozsan servirà per rimanere in partita.

40-15 In corridoio stavolta la risposta di dritto del tennista di Budapest.

30-15 Arriva la risposta di dritto vincente dell’ungherese.

30-0 ACE! Secondo ACE consecutivo dell’italiano, che si carica.

15-0 ACE Jannik!

5-5 CONTROBREAK SINNER! A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di Marozsan.

0-40 Tre palle del controbreak Sinner. Insidiosissimo passante di rovescio incrociato stretto dell’azzurro che manda in tilt l’avversario.

0-30 Regalo di Marozsan, che spedisce lungo il dritto a Sinner battuto.

0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’ungherese.

5-4 Break Marozsan. Risposta aggressiva di rovescio e volèe vincente del tennista di Budapest, che dopo il cambio campo servirà per il set.

40-AD Palla break Marozsan. Dritto lungolinea fulmineo del magiaro.

40-40 ACE da campione dell’altoatesino. Parità.

30-40 Palla break Marozsan. E’ largo il dritto incrociato di Sinner, che offre la prima palla break del match all’ungherese.

30-30 Regalo di Marozsan, che manda out la risposta di rovescio sulla seconda dell’avversario.

15-30 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore di rovescio dell’altoatesino.

15-15 Accelerazione con il rovescio lungolinea ben giocata dall’ungherese.

15-0 ACE Sinner.

4-4 Game Marozsan. Non passa il dritto inside out dell’azzurro, che torna ora alla battuta.

AD-40 ACE del magiaro.

40-40 E’ largo il cambio con il rovescio lungolinea dell’italiano.

40-AD Palla break Sinner. In corridoio il dritto inside in dell’ungherese.

40-40 Gran punto del magiaro, che piazza una splendida contro smorzata sull’ottimo drop di Sinner. Parità da 0-40.

30-40 Scappa via la risposta di rovescio dell’italiano.

15-40 ACE del tennista di Budapest.

0-40 Tre palle break Sinner. Non passa la palla corta di rovescio di Marozsan.

0-30 Altro errore con il dritto in uscita dal servizio dell’ungherese.

0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio del magiaro.

4-3 Game Sinner. Gran seconda in kick dell’italiano.

40-30 ACE Sinner! Palla del 4-3.

30-30 CHE PUNTOOOO! Prima la difesa con il dritto in chop in allungo, poi il lob di rovescio che sorprende totalmente Marozsan. Alè Jannik!

15-30 Prima al centro vincente dell’altoatesino.

0-30 Arriva la stecca con il dritto da parte dell’azzurro, nuovamente 0-30.

0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio di Sinner.

3-3 Game Marozsan. Servizio e dritto.

40-30 Smorzata di Marozsan letta agevolmente dall’azzurro, che piazza il rovescio in avanzamento vincente.

40-15 Altro gran dritto incrociato dell’ungherese.

30-15 Dritto in avanzamento ben giocato dal tennista di Budapest.

15-15 Scarico invece questo dritto inside out del magiaro.

15-0 Due dritti potentissimi di Marozsan.

3-2 Game Sinner. L’ungherese va fuori giri con il rovescio.

40-30 Dritto vincente in contropiede dell’italiano.

30-30 Scambio ad altissima intensità risolto dalla fucilata con il dritto lungolinea dell’altoatesino.

15-30 Prima esterna vincente di Jannik.

0-30 Si ferma sul nastro il dritto inside out dell’azzurro.

0-15 Se ne va il rovescio lungolinea di Sinner.

2-2 Game Marozsan. Altra gran prima del tennista di Budapest.

40-0 Servizio esterno ben piazzato dal magiaro.

30-0 Prima vincente Marozsan.

15-0 Ottimo rovescio in uscita dal servizio dell’ungherese.

2-1 Game Sinner. Servizio e dritto a bersaglio per l’italiano.

40-15 Terzo ACE del numero 2 ATP.

30-15 Il nastro prolunga out il dritto inside in di Sinner.

30-0 Prima esterna vincente di Jannik.

15-0 Servizio e dritto ben piazzato dall’italiano.

1-1 Game Marozsan. In corridoio il rovescio lungolinea dell’altoatesino, che torna ora alla battuta.

40-30 Se ne va il recupero di dritto dell’ungherese.

40-15 Servizio e dritto a bersaglio per il tennista di Budapest.

30-15 In corridoio il cambio con il rovescio lungolinea di Sinner.

15-15 Servizio vincente Marozsan.

0-15 Pessima volèe di dritto dell’ungherese.

1-0 Game Sinner. Altra gran prima ad uscire dell’azzurro.

40-30 Prima esterna vincente del numero 2 ATP.

30-30 Ottima risposta di rovescio dell’ungherese sulla prima in kick di Sinner.

30-15 Si ferma sul nastro il dritto in chop difensivo del magiaro.

15-15 Gran dritto incrociato vincente di Jannik.

0-15 Scambio ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto dell’azzurro.

SECONDO SET

6-1 PRIMO SET SINNER! E’ dentro il passante di rovescio dell’altoatesino. Termina qui il primo parziale.

15-40 Jannik perde il controllo del dritto.

0-40 TRE SET POINT SINNER. Ancora ottima la risposta dell’italiano.

0-30 Risposta di rovescio profondissima dell’azzurro.

0-15 Terzo doppio fallo Marozsan.

5-1 Game Sinner. Con il secondo ACE l’azzurro tiene la battuta e spedisce l’avversario a servire per restare nel set.

40-30 Non passa il rovescio dal centro del magiaro. Palla del 5-1.

30-30 Ancora con il classico uno-due Jannik porta a casa il punto.

15-30 Servizio e dritto a bersaglio per l’altoatesino.

0-30 Arriva il primo doppio fallo dell’italiano.

0-15 Gran rovescio incrociato e schiaffo al volo vincente di Marozsan.

4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Scappa via il passante di rovescio del magiaro dopo la risposta aggressiva di Jannik.

15-40 Due palle del doppio break Sinner. Il nastro trascina in corridoio il rovescio dell’ungherese.

15-30 Fuori giri l’azzurro con il dritto incrociato.

0-30 Secondo doppio fallo di Marozsan.

0-15 Risposta vincente fulminea con il dritto incrociato di Jannik.

3-1 Game Sinner. Servizio e dritto a segno per l’italiano e break confermato.

40-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’altoatesino.

40-15 Non passa la palla corta di rovescio di Marozsan.

30-15 Servizio, dritto e smash. Alè Jannik!

15-15 In corridoio la risposta del rovescio dell’ungherese.

0-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’altoatesino.

2-1 BREAK SINNER! Risposta aggressiva con il dritto di Jannik che toglie il tempo a Marozsan. C’è il break!

15-40 Gran recupero del magiaro sullo smash dell’avversario, con l’azzurro che manda poi out il rovescio.

0-40 Tre palle break Sinner. Se ne va il dritto in uscita dal servizio dell’ungherese.

0-30 Sulla riga l’accelerazione con il rovescio lungolinea di Jannik.

0-15 Doppio fallo Marozsan.

1-1 Game Sinner. Prima esterna vincente del numero 2 ATP.

40-15 Non passa il recupero di rovescio del magiaro sulla palla corta dell’avversario.

30-15 Ottima prima al centro a 211 km/h dell’altoatesino.

15-15 Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato.

15-0 Subito ACE di Sinner.

1-0 Game Marozsan. Con un ACE di seconda l’ungherese tiene la battuta.

40-0 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso con l’errore di Jannik, che manda out il recupero con il dritto in avanzamento sulla prima smorzata dell’avversario.

30-0 Lunga anche questa risposta di rovescio.

15-0 Si parte con la risposta di dritto di Sinner che termina lunga.

PRIMO SET

08:17 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con l’ungherese al servizio.

08:14 Accolti dall’applauso del pubblico del Campo Centrale entrano in campo Jannik Sinner e Fabian Marozsan.

08:11 Il vincente del match troverà in semifinale l’australiano Alex De Minaur, che ha usufruito del ritiro del ceco Jakub Mensik.

08:07 Secondo confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro che nel 2024 si impose in tre set nella sfida disputata agli ottavi sull’erba di Halle.

08:03 Ben ritrovati amici di OA Sport. Mancano pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino.

07:48 Arriva il ritiro del ceco Mensik quando l’australiano De Minaur era in vantaggio per 4-1. Tra circa trenta minuti dovrebbero entrare in campo Jannik Sinner e Fabian Marozsan. A tra poco!

07.05 Andreeva ha sconfitto Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4, 6-1. De Minaur e Mensik sono in campo per iniziare il loro confronto. Al termine toccherà a Sinner contro Marozsan.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nella passata stagione si impose in tre parziali agli ottavi sull’erba di Halle. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il ceco Jakub Mensik.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane.

Dal canto suo Marozsan, venticinquenne di Budapest, si presenta alla sfida con il numero due del mondo senza aver ceduto set nei precedenti turni contro i francesi Bonzi e Muller. Il magiaro, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque grazie al suo tennis vario e mai banale. Lo dimostra la vittoria datata maggio 2023 quando a Roma sorprese gli appassionati superando in due parziali nientemeno che Carlos Alcaraz.

Il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 5.00 italiane ed inizierà dopo Andreeva-Bouzas Maneiro e De Minaur-Mensik. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!