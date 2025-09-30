LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: vittoria con qualche patema e un fastidio fisico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10:37 7 ACE ed il 64% di prime servite da Jannik, che ha ricavato l’85% di punti. 4 su 10 invece con la seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto ben il 68% dei punti.

10:35 Terza finale consecutiva a Pechino per l’altoatesino, che conferma il feeling con il cemento outdoor cinese. Partita faticosa a livello fisico, bisognerà smaltire in fretta e recuperare energie.

JANNIK SINNER b. ALEX DE MINAUR 6-3 4-6 6-2! Finisce qui, con la risposta di dritto dell’australiano che termina fuori. Undicesimo successo dell’azzurro contro l’australiano, domani sarà finale contro il russo Daniil Medvedev o l’americano Learner Tien.

40-30 MATCH POINT SINNER! Prima al centro vincente dell’altoatesino. Bisogna chiuderla!

30-30 ACE Sinner!

15-30 Sulla riga la risposta di dritto dell’oceanico.

15-15 Fuori misura Jannik con il rovescio lungolinea. Accenno di crampi per l’azzurro, partita durissima.

15-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’australiano.

2-5 Game De Minaur. A metà rete la risposta di rovescio di Sinner, che dopo il cambio di campo servirà per il match.

40-30 Prima esterna vincente del tennista di Sydney.

30-30 Scambio vissuto nei pressi della rete vinto dall’azzurro.

30-15 ACE De Minaur.

15-15 Combinazione smorzata/passante a segno per l’italiano.

15-0 Prima vincente dell’oceanico.

5-1 Game Sinner. Servizio e dritto. De Minaur serve per rimanere nel match.

40-15 Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento dell’australiano.

40-0 ACE dell’azzurro, il sesto.

30-0 Deliziosa la prima palla corta giocata da Sinner.

15-0 Servizio vincente Jannik.

1-4 Game De Minaur. In corridoio il passante di dritto dell’italiano.

40-30 E’ vincente la risposta con il dritto incrociato dell’altoatesino.

40-15 Doppio fallo dell’oceanico, il primo di tutto l’incontro.

40-0 Fuori misura la risposta di dritto dell’azzurro.

30-0 In qualche modo l’australiano si salva sulla risposta aggressiva dell’avversario.

15-0 Decolla la risposta di dritto di Jannik.

4-0 Game Sinner. Con un dritto lungolinea vincente fulmineo l’azzurro tiene agevolmente la battuta.

40-0 Serve and volley pregevole dell’italiano.

30-0 E’ lunga la risposta di rovescio di De Minaur.

15-0 Forcing a suon di dritti di Jannik.

3-0 DOPPIO BREAK SINNER! E scappa via il rovescio dell’australiano! C’è il doppio break.

15-40 Due palle del doppio break Sinner! Ancora il rovescio lungolinea vincente fantastico di Jannik.

15-30 De Minaur perde il controllo del rovescio difensivo.

15-15 Splendido rovescio lungolinea vincente di Sinner.

15-0 Il nastro respinge il rovescio dell’altoatesino.

2-0 Game Sinner. Se ne va il dritto in corsa di De Minaur, che torna ora alla battuta.

AD-40 ACE di seconda di Sinner!

40-40 Seconda robusta dell’azzurro, che si salva ancora una volta.

40-AD Palla del controbreak De Minaur. Altra difesa super dell’oceanico, che raccoglie poi l’errore di rovescio di Jannik.

40-40 ACE Sinner! Parità.

30-40 Prima esterna vincente dell’altoatesino.

15-40 Due palle del controbreak De Minaur. L’australiano è ovunque. Gran recupero con il dritto e colpo dell’avversario che termina out.

15-30 Altro errore dell’azzurro, stavolta con il dritto.

15-15 Jannik perde il controllo del rovescio incrociato.

15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio in back dell’oceanico.

1-0 BREAK SINNER! SI! Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro, che piazza il break immediato.

0-40 Tre palle break Sinner. Arriva il terzo errore gratuito consecutivo di De Minaur.

0-30 E’ lungo anche questo rovescio dell’australiano.

0-15 Si riparte con l’errore di dritto del tennista di Sydney.

TERZO SET

6-4 Secondo set De Minaur. Con il dritto inside in vincente all’incrocio delle righe l’oceanico porta il match al set decisivo.

30-40 Set point De Minaur. Non passa il rovescio di Sinner. La settima palla break pe l’australiano equivale al set point.

30-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dell’italiano.

30-15 Altra ottima prima giocata da Jannik.

15-15 Prima esterna vincente dell’azzurro.

0-15 Arriva il passante vincente con il rovescio incrociato dell’australiano.

5-4 Game De Minaur. Con il dritto lungolinea vincente il tennista di Sydney spedisce l’avversario a servire per rimanere nel set.

40-15 Prima vincente dell’oceanico.

30-15 Peccato. E’ lungo il recupero con il rovescio in back a campo aperto dell’altoatesino.

15-15 Se ne va il dritto in corsa dell’azzurro.

0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’australiano.

4.4 Game Sinner. Prima esterna vincente dell’italiano, che riemerge dalla buca grazie al servizio.

AD-40 Dritto inside out di Sinner che pizzica la riga.

40-40 Servizio e dritto. Parità da 0-40.

30-40 Altra gran prima di Jannik.

15-40 Prima al centro vincente dell’azzurro.

0-40 Tre palle break De Minaur. Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento dell’australiano.

0-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’altoatesino.

0-15 E’ lungo il dritto dal centro di Sinner.

4-3 Game De Minaur. Dritto lungolinea e smash vincente dell’australiano.

AD-40 Scappa via anche questo dritto inside in dell’italiano.

40-40 Stavolta Jannik sotterra la risposta di dritto sulla seconda dell’avversario.

40-AD Palla break Sinner. CHE RISPOSTA! Risposta di dritto vincente dell’azzurro dopo uno scambio estenuante.

40-40 Punto clamoroso di De Minaur. Scambio da console a velocità supersoniche chiuso dal dritto vincente del tennista di Sydney.

40-AD Palla break Sinner. Risposta aggressiva e rovescio lungolinea profondo dell’azzurro.

40-40 Finalmente Sinner torna a riaccendersi giocando un gran dritto lungolinea vincente. Parità.

40-30 Dritto in avanzamento e smash in arretramento ben giocato dal tennista di Sydney.

30-30 Scappa via il dritto dell’australiano.

30-15 Altro errore di Jannik, stavolta con il rovescio.

15-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto da parte dell’altoatesino.

0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dell’oceanico.

3-3 Game Sinner. Gran seconda e dritto in avanzamento ben piazzato dall’azzurro. Si chiude un game davvero intricato.

AD-40 Non passa il dritto dell’australiano, che colpisce male.

40-40 Fuori misura il rovescio incrociato dell’italiano, che nuovamente lamenta il solito dolore.

AD-40 Prima al centro vincente dell’azzurro, che si carica.

40-40 ACE Sinner!

40-AD Palla break De Minaur. Nella cosiddetta terra di nessuno Jannik non riesce ad organizzare la demi-volèe sull’insidioso passante di rovescio dell’avversario.

40-40 Arriva l’errore con il rovescio in uscita dal servizio di Sinner.

AD-40 Servizio e rovescio a bersaglio per l’azzurro.

40-40 Da campione Jannik scaglia un’altra potentissima prima esterna.

40-AD Palla break De Minaur. Scappa via il dritto dal centro dell’italiano.

40-40 Ottima risposta di rovescio dell’oceanico, che si carica.

AD-40 In corridoio la risposta di dritto dell’australiano.

40-40 Prima esterna vincente Sinner. Parità.

30-40 Palla break De Minaur. Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto dell’italiano, che continua a toccarsi all’altezza del gluteo sinistro.

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’altoatesino.

30-15 Servizio e dritto. Alè Jannik!

15-15 Servizio e rovescio a segno per l’azzurro.

0-15 Accelerazione fulminea con il dritto dal centro dell’australiano.

3-2 Game De Minaur. Rovescio lungolinea vincente splendido del tennista di Sydney.

40-15 Non passa il rovescio in controbalzo dell’oceanico.

40-0 Dritto in contropiede vincente dell’australiano.

30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Sinner.

15-0 E’ lungo il pallonetto di rovescio di Jannik.

2-2 Game Sinner. Prima al centro vincente dell’italiano.

40-0 Forcing da fondo dell’azzurro, che chiude con il dritto inside out.

30-0 Ottima seconda giocata dall’altoatesino.

15-0 Servizio e dritto.

2-1 Game De Minaur. Non passa il rovescio dell’azzurro, che si tocca sotto il gluteo sinistro.

AD-40 Servizio e dritto in contropiede vincente di De Minaur.

40-40 Ottima difesa dell’oceanico, che raccoglie poi l’errore dell’avversario.

30-40 Prima vincente del tennista di Sydney.

15-40 Due palle break Sinner. E’ largo il rovescio lungolinea dell’australiano.

15-30 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di De Minaur.

15-15 Risposta aggressiva con il dritto e smash a rimbalzo ben piazzato dall’azzurro.

15-0 Se ne va la risposta di rovescio di Jannik.

1-1 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di De Minaur, che torna ora alla battuta.

40-0 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’ottimo dritto inside out dell’altoatesino.

30-0 Prima al centro vincente dell’italiano.

15-0 Servizio, dritto e volèe vincente di Jannik.

1-0 Game De Minaur. Arriva anche l’ACE.

40-0 Altra ottima prima dell’oceanico.

30-0 Non passa la risposta di dritto dell’azzurro.

15-0 Si riparte dalla prima esterna vincente dell’australiano.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET SINNER! Con il suo terzo ACE Jannik conquista il primo parziale.

40-15 DUE SET POINT SINNER. Servizio e dritto ben giocato dall’altoatesino.

30-15 L’azzurro stecca il rovescio in uscita dal servizio.

30-0 De Minaur stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato.

15-0 Arriva anche il secondo ACE di Jannik.

3-5 Game De Minaur. Servizio e dritto, ma ora Sinner serve per il set.

40-15 Secondo ACE dell’australiano.

30-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner.

15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di De Minaur.

15-0 Di un soffio in corridoio il dritto inside in dell’italiano.

5-2 Game Sinner. Prima vincente di Jannik. Dopo il cambio di campo il tennista di Sydney servirà per restare nel set.

AD-40 Si spegne in rete il rovescio in back di De Minaur.

40-40 Prima esterna vincente provvidenziale di Sinner.

40-AD Palla del controbreak De Minaur. Risposta di dritto vincente con i piedi dentro il campo dell’australiano.

40-40 Decolla il rovescio incrociato dell’italiano.

AD-40 Scappa via il dritto difensivo dell’oceanico. Palla del 5-2.

40-40 Regalo dell’australiano, che spedisce out la risposta di rovescio sulla seconda dell’avversario. Parità.

30-40 Palla del controbreak De Minaur. Arriva l’errore gratuito con il rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro.

30-30 Profondissimo questo rovescio al centro di De Minaur.

30-15 Con un paio di colpi di ritardo Jannik ottiene il punto.

15-15 Se ne va il rovescio lungolinea dell’azzurro.

15-0 Prima al centro vincente dell’italiano.

4-2 BREAK SINNER! Con la risposta di dritto vincente Jannik piazza il break a 0.

0-40 Tre palle break Sinner. Non passa il dritto difensivo di De Minaur.

0-30 Potentissimo dritto lungolinea seguito dal più comodo colpo in avanzamento di Jannik.

0-15 Dritto inside out ben giocato dall’altoatesino.

3-2 Game Sinner. Servizio e dritto.

40-15 Rovescio incrociato e dritto in avanzamento in controbalzo vincente dell’azzurro.

30-15 Splendido passante con il dritto in corsa incrociato di Sinner.

15-15 Attacco in controtempo dell’azzurro disinnescato dal passante di dritto di De Minaur.

15-0 L’oceanico perde il controllo del dritto in controbalzo.

2-2 Game De Minaur. Ottima seconda dell’australiano, che spinge poi con il dritto.

AD-40 Non passa il rovescio incrociato del numero due ATP.

40-40 Scambio prolungato in cui Jannik cambia marcia con il dritto anomalo. Parità.

40-30 Prima esterna vincente dell’australiano.

30-30 Di poco largo il dritto lungolinea dell’oceanico.

30-15 In corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di De Minaur.

15-0 Servizio e dritto a segno per l’australiano.

2-1 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di De Minaur.

40-0 Prima vincente dell’altoatesino.

30-0 A metà rete il rovescio in back del tennista di Sydney.

15-0 Fuori misura il rovescio difensivo dell’australiano.

1-1 Game De Minaur. Sinner colpisce male la risposta di rovescio e torna alla battuta.

40-15 Risposta pesante e dritto profondissimo di Jannik.

40-0 ACE De Minaur.

30-0 Servizio esterno vincente dell’oceanico.

15-0 E’ largo il dritto inside in dell’altoatesino.

1-0 Game Sinner. E’ lunga la risposta di rovescio dell’australiano.

40-15 Prima esterna vincente dell’azzurro.

30-15 Servizio, rovescio e smash a rimbalzo a segno per Jannik.

15-15 Scappa via l’accelerazione di dritto di De Minaur.

0-15 In corridoio il dritto dal centro di Sinner.

PRIMO SET

8:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio.

8:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Sinner e De Minaur.

7:57 Ancora qualche minuto ci separa dall’ingresso in campo dei due tennisti.

7:52 Il vincente del match troverà in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien.

7:47 Quello che andremo a commentare sarà l’undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora ha perso soltanto un set contro il tennista di Sydney.

7:42 Concluso l’incontro femminile con la vittoria in tre parziali dell’americana Coco Gauff. Tra poco più di 20 minuti entreranno in campo Jannik Sinner ed Alex De Minaur.

7.25 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso il terzo set tra Gauff e Bencic, con l’americana avanti 4-1. A seguire, e non prima delle 8.00, toccherà a Sinner contro De Minaur.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora ha concesso solamente un set al rivale ed amico oceanico. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane e ritrovare il percorso netto sconfiggendo l’ungherese Marozsan.

Dal canto suo De Minaur, ventiseienne di Sydney (Australia), si presenta alla semifinale a margine delle vittorie sul cinese Bu, sul francese Rinderknech e sul ceco Mensik. Quest’ultimo si è ritirato dopo pochi minuti nel primo set dei quarti di finale quando era in svantaggio per 4-1 a causa di un problema al ginocchio destro. Per l’australiano, sempre presente nelle fasi finali dei tornei su ogni superfice, si tratta dell’ennesima chanche contro la sua bestia nera.

La semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur sarà il secondo incontro sul Campo Centrale dalle 5.00 ed inizierà in ogni caso non prima delle 8.00. Buon divertimento e buon tennis a tutti!