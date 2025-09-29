LIVE Musetti-Tien 6-4, 3-6, 0-3 ritiro, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro alza bandiera bianca per un problema fisico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

lo ritroveremo nell'imminente Masters 1000 di Shanghai. Un saluto sportivo

14:55 Dal canto suo Tien porta a casa una bella vittoria, non dimenticando che nel 2° set è stato abilissimo a cancellare due chance di break in apertura che potevano far prendere un abbrivio differente al parziale. Fenomeno americano che consolida ancora il posto nei primi 50 del mondo. Si parla poco di lui, ma è forse il rookie of the year nel 2025, anche sopra Fonseca? Ci sono argomenti a suo favore in tal senso.

14:53 Decide quindi di non rischiare, in vista del primo turno di Shanghai, per lui il 2° visto che ha un Bye. Giocherà presumibilmente nella giornata di venerdì nella città della Magnolia Musetti, e ci si augura che possa recuperare a dovere per mettere a segno gli ultimi ‘punticini’ che mancano per le ATP Finals!

14:51 Tien b. Musetti 4-6, 6-3, 3-0 ritiro!

No, non decide di proseguire come pareva in un primo momento Musetti e decide di alzare bandiera bianca: si ritira!

0-3 Fuori il comodo dritto di Musetti. A quanto pare decide di non ritirarsi.

30-40 Prima vincente.

15-40 Errore di rovescio e accenno di camminata verso la rete, pensando al ritiro. Chissà che in caso di break l’azzurro non decida di terminare.

15-30 Palla corta e lob corto, segnali di resa evidenti del toscano.

15-15 Gratuito dopo il servizio con il dritto. Non si muove Lorenzo. Forse potrebbe anche risparmiarsi questa fatica. Si gioca a Shanghai fra 3 giorni!

15-0 Bellissimo rovescio vincente in cross!

2-0 C’è un monte da scalare per Musetti nel 3° set.

40-0 Rema e corre Musetti, alla fine deve cedere.

30-0 Smorzata e lob di poco lungo. Impazzisce l’azzurro perché Tien ha preso un altro nastro e un’altra riga.

15-0 Fuori il rovescio difensivo di Musetti

0-1 Break di Tien grazie alla risposta che colpisce il nastro e risulta vincente.

15-40 Palla corta e comoda chiusura: serve un altro miracolo, il secondo di fila da 0-40!

0-40 Fuori anche il dritto. C’è odore di ritiro.

Seconda

0-30 Sbraccia di rovescio in corridoio Musetti.

0-15 Costretto a correre in difesa Musetti da Tien. Il servizio deve aiutare!

Tien-Musetti 4-6, 6-3! Si va al terzo, con l’azzurro che butta via l’ultimo rovescio. Non ci voleva questo problemino al gluteo: una contrattura da sforzo.

40-15 Super passante di rovescio stretto Tien.

30-15 Occasione lasciata sul piatto da Musetti con il comodo attacco sbagliato.

15-15 Ottimo cross di rovescio del Mago e chiusura di dritto.

15-0 Servizio al corpo vincente.

3-5 Che game ha salvato Musetti! Prima vincente!

A-40 Altra prima, altro punto!

40-40 Attacca di dritto e fa punto l’azzurro!

30-40 Un’altra!

15-40 Prima vincente.

0-40 Sembra accusare la contrattura al gluteo Musetti, che mette lungo uno smash elementare.

0-30 Rinuncia addirittura a colpire Musetti il dritto difensivo.

0-15 In rete il rovescio.

2-5 Servizio e dritto. Poi lo smash di Tien.

40-30 Si ferma sul nastro il dritto lungoriga del Mago.

30-30 Altro grave errore di Tien in palleggio. Occhio!

30-15 Se ne va lo slice di Tien.

30-0 Non risponde di rovescio tentando di farlo in modo vincente Musetti.

15-0 Prima vincente Tien.

2-4 A zero l’azzurro!

40-0 Prima vincente

30-0 Palla corta vincente.

15-0 Servizio e dritto.

1-4 Si è complicata tutta insieme la partita nel 2° set. Dopo le chance non sfruttate. Il tennis è così!

40-0 Servizio e dritto Tien.

30-0 In rete il rovescio lungoriga di Musetti.

15-0 Giunge alla grande sulla smorzata Tien e chiude.

1-3 C’è il break. Lungo il dritto.

30-40 In rete il dritto lungoriga: prima chance per Tien nel match.

30-30 Graziato Musetti da Tien che mette largo un comodo dritto.

15-30 Prima vincente!!

0-30 Attezione, con il dritto Tien.

0-15 Si riprende a giocare e sbaglia di dritto Lorenzo.

Fisioterapista in campo per Musetti. Contrattura al gluteo presumibile.

1-2 Sbaglia Musetti e ancora non sfrutta le chance.

40-30 Servizio dritto e smash a rimbalzo Tien.

30-30 Di poco non passava anche qui il mago col rovescio in corsa da lontanissimo.

15-30 Splendido passante lungoriga vincente di rovescio!!!

15-15 Gran risposta anticipata del Mago con il rovescio!

15-0 Prima vincente Tien.

1-1 ACE!

40-15 Fuori il rovescio di Tien.

30-15 Passa di dritto Tien.

30-0 Prima vincente.

15-0 Con il dritto Musetti.

0-1 Servizio vincente. Che carattere questo ragazzo!

A-40 Stecca di dritto Lorenzo.

40-40 Attacca e chiude di volo Tien.

40-A Gratuito di dritto dopo il servizio. Palla break!

40-40 Su palla bassissima, Musetti non soffre di rovescio e tira fuori un ottimo diagonale che sposta e mette ancora in difficoltà estrema Tien.

A-40 Solita gran volèe stoppata di Tien, qui dopo il servizio.

40-40 Di centimetri lungo il dritto lungoriga in corsa di Musetti. Era break, chissà forse anche match.

30-40 Cambio di ritmo incrociato di rovescio del toscano! Ci risiamo!

30-30 Servizio e dritto. Troppo lontano Musetti.

15-30 Si espone Tien con l’attacco corto di rovescio al passante incrociato del magico carrarino!

15-15 Largo di poco il rovescio slice difensivo.

0-15 Ancora un gran rovescio lungoriga dell’azzurro!

MUSETTI-Tien 6-4! Si chiude in 42′ la prima frazione di gioco, decisa da un break. L’azzurro non ha concesso chance di break sul proprio servizio!

40-15 Con il dritto in controbalzo Musetti! Due palle set!

30-15 Prima vincente. Cade Tien incrociando pericolosamente le ginocchia, tutto bene per fortuna!

15-15 Super! Servizio e dritto!

0-15 Risposta con il dritto molto profonda di Tien e punto diretto.

4-5 Lungo il back di rovescio di Musetti.

40-15 Servizio dritto e smash.

30-15 Prima vincente.

15-15 Prova a colpire sin dalla risposta Musetti ma sbaglia.

0-15 Sbaglia di rovescio dopo il servizio Tien.

3-5 ACE! A zero Musetti!

40-0 Servizio vincente.

30-0 Servizio rovescio e volèe comoda Musetti!

15-0 Prima vincente!!

4-3 Ancora il passante di rovescio; Rompiamo il muro del BREAK nel 1° set!

15-40 Vincente lungoriga con il dritto, parte la rimonta di Tien.

Seconda

0-40 CLAMOROSO! Vincente lungoriga mozzafiato di rovescio, tre palle break!

0-30 Risposta profonda al centro, sulla riga: c’è il punto!

0-15 Splendido passante di rovescio di Musetti! Primo punto perso a rete da Tien, ma non ha toccato la palla fondamentalmente.

3-3 Recupero vincente in corsa con il dritto! Bene Lorenzo ad uscire bene da quel 30-30!

40-30 Servizio vincente!

30-30 Risposta sulla riga e smash Tien.

30-15 Errore di dritto Musetti.

30-0 Bel ricamo dopo l’ottima prima!

15-0 Servizio e dritto.

2-3 Ai vantaggi Tien.

A-40 Prima vincente.

40-40 Gran risposta di rovescio lungoriga del toscano!

A-40 Servizio e volèe di rovescio Tien.

40-40 Sbaglia per primo in palleggio e si dispera Musetti.

40-A Cortissimo il dritto di Musetti, ci casca appieno Tien: palla break!

40-40 Alza la traiettoria, poi accorcia Musetti. Sbaglia di dritto Tien.

40-30 Lungo il rovescio difensivo di Tien.

40-15 Servizio dritto e comodo appoggio, niente miracolo stavolta.

30-15 Errore di dritto.

30-0 Altra grande volèe stoppata di Tien. Le gioca tutte perfettamente!

15-0 Attacca di dritto e accarezza la palla con la volèe di rovescio Tien.

2-2 ACE!

40-15 ACE!

30-15 Non risponde sulla seconda Tien.

15-15 Errore di dritto di Musetti.

15-0 Con il dritto anche Musetti, ottimo lungoriga.

1-2 Con il dritto Tien.

40-15 Prima vincente slice.

30-15 Lungo il dritto difensivo dell’azzurro.

15-15 Risposta aggressiva e punto diretto Musetti!

15-0 Gran cross di rovescio di Tien.

1-1 Slice e dritto di là!

40-15 ACE!

30-15 Serve una solida prima e viene a prendersi il punto con il rovescio Musetti!

15-15 Servizio e dritto Musetti!

0-15 Doppio fallo.

0-1 Con il rovescio lungoriga Tien.

A-40 Lungo di poco il dritto di Musetti.

40-40 Anomalo potente e preciso dell’azzurro: 5′ di primo gioco.

A-40 Servizio vincente.

40-40 Prova a rispondere vincente ma sbaglia qui l’azzurro.

40-A Risposta nei piedi e punto diretto: palla break!

40-40 Super cambio lungoriga con il dritto del toscano! Poi il tocco comodo!

40-30 Prima vincente.

30-30 In rete il dritto difensivo di Musetti.

15-30 Gratuito di dritto Tien.

15-15 Clamoroso tocco di volo dell’americano. Stop volley messa a dormire alla perfezione.

0-15 Lungo il rovescio di Tien.

Learner Tien al servizio

Giocatori in campo!

12:50 I due non si sono mai incontrati, ma ciò deriva dal fatto che Tien sta disputando la prima stagione totalmente nel circuito maggiore della carriera. L’USA si presentò a Melbourne sconfiggendo il due volte finalista Daniil Medvedev, e adesso si trova all’interno della top 50 virtuale ATP. Davvero un grande prospetto per il tennis statunitense, che non è tornato a vincere a livello maschile, ma è presente in massa nel tennis maschile che conta.

12:45 L’azzurro vincendo anche oggi aumenterebbe in modo ancor più marcato il margine sul taglio provvisorio per le ATP Finals di Torino. In chiave Ranking invece l’azzurro è 9°. Vincendo oggi scavalcherebbe lo sciagurato Draper, che ha concluso la stagione anzitempo causa problemi di carattere fisico.

12:39 Pochi minuti e saranno in campo il predestinato USA Learner Tien e il mago di Carrara! Si giocheranno in un bellissimo confronto di stili l’accesso in semifinale a Pechino!

12:10 Pegula si trova avanti 4-0 su Raducanu nel terzo set dopo che ha salvato match point nel secondo. Poi Musetti, si partirà quindi alle 13:00!

07.07 Khachanov/Rublev hanno vinto per walk over il match contro Cash/Glasspool. Boisson e Navarro sono in campo per iniziare il loro match, a seguire (non prima delle ore 08.30) toccherà a Swiatek-Osorio e successivamente a Raducanu-Pegula. Musetti scenderà in campo a seguire e non prima delle ore 13.00.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI al pericolosissimo teenager mancino USA Learner TIEN.

Uno dei più promettenti giovani americani si trova a provare a sbarrare la strada al mago di Carrara, che ha vinto due partite di fondamentale importanza qui in Cina e che adesso vede la qualificazione alle ATP Finals di Torino leggermente più alla portata, che in virtù dei 160 punti racimolati a Chengdu giungendo in finale. Oggi però c’è un rivale che ha sconfitto niente di meno che Flavio Cobolli al turno precedente e che vede veramente il futuro roseo visto che, alla prima stagione al 100% nel circuito maggiore, è nei 50 della race e potrebbe chiudere l’anno top 50 anche nella classifica mondiale.

Musetti che deve vincere per continuare a tenere dietro Alex De Minaur, che giocherà anch’egli i quarti di finale a Pechino. I punti tra l’aussie e il toscano al momento sarebbero 90, ma bisogna considerare che Felix Auger Aliassime e Casper Ruud sono oltre le 500 lunghezze dall’azzurro, con ancora l’incognita Novak Djokovic, che potrebbe liberare un ulteriore spazio. Insomma, ci sono ottime chance di avere per la prima volta nella storia dall’inizio del torneo due italiani alle ATP Finals, dopo che avemmo Berrettini e Sinner, ma non dal primo giorno della manifestazione bensì complici ritiri altrui.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI opposto al baby fenomeno USA Learner Tien per un posto in semifinale. Si gioca non prima delle 13 come 4° match dopo un doppio maschile; Boisson-Navarro; Swiatek e Raducanu-Pegula: vi aspettiamo!