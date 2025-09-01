LIVE Musetti-Munar, US Open 2025 in DIRETTA: possibile maratona all’orizzonte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar, valido per gli ottavi di finale degli US Open 2025. Sul campo Louis Armstrong di New York, il toscano affronterà una sfida complessa, opposto all’iberico che si sta rendendo protagonista della miglior stagione della carriera.

Per Musetti, finora, un percorso abbastanza convincente. All’esordio lo scontro con il Big Server, Giovanni Mpetshi Perricard, è stato superato grazie a un atteggiamento positivo, dopo una partenza un po’ balbettante. Nei restanti due match, contro il belga David Goffin e Flavio Cobolli, si sono visti a sprazzi quelle giocate che fanno di Musetti uno dei tennisti più apprezzati del circuito.

Contro lo spagnolo, però, bisognerà alzare il livello per essere all’altezza di un avversario che nel 2025 ha compiuto dei progressi notevoli sul duro. La crescita al servizio e nel gioco di volo, in particolare, potrebbero rivelarsi determinanti in questa partita. Inoltre, Munar potrà partire anche dalla consapevolezza di aver quasi sempre battuto Musetti negli scontri diretti, viste le quattro vittorie in cinque match disputati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar, valido per gli ottavi di finale degli US Open 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro è previsto sul campo Louis Armstrong, la cui programmazione inizierà a partire dalle 17.00 italiane. Buon divertimento!