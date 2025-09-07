LIVE MotoGP, GP Catalogna 2025 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Montmelò ci attendono una gara (i semafori si spegneranno alle ore 14.00) ed una giornata importante sia per le posizioni di vertice, sia per quelle di rincalzo. In primo luogo cercheremo di capire se Alex Marquez sarà in grado di rifarsi dopo la caduta di ieri, quando ha lasciato la vittoria al fratello maggiore Marc.

Il Cabroncito, infatti, ha inanellato l’ennesimo successo stagionale (14a Sprint Race vinta su 15) e ha nuovamente avvicinato il suo nono titolo iridato che, ormai è acclarato, potrà già festeggiare a Misano nel corso del prossimo fine settimana. Alle loro spalle tanti piloti vorranno rifarsi dopo la gara di ieri, con errori e cadute assortite. Non dimentichiamo anche la situazione di Francesco Bagnaia. Pecco, che scattava e scatterà ancora oggi alle ore 14.00, dalla 21a casella della griglia, dovrà assolutamente scuotersi.

Nella Sprint Race, infatti, è arrivato 14° ma solo perché davanti le cadute sono state numerose. La crisi nera che lo sta attanagliando rischia davvero di privarci di un campione che ha vinto 2 titoli nel recente passato. Vedremo, inoltre, se Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, giunti sul podio, sapranno confermarsi.

La domenica del Gran Premio di Catalogna scatterà alle ore 09.40 con il warm-up, ovvero gli ultimi 10 minuti a disposizione di team e piloti per aggiustare le rispettive moto. La gara, invece, prenderà il via come sempre alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato del Montmelò. Buon divertimento!